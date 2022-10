https://sputniknews.lat/20221011/rusia-insta-a-no-inflar-artificialmente-la-amenaza-nuclear-1131392108.html

Rusia insta a no inflar artificialmente la amenaza nuclear

Rusia insta a no inflar artificialmente la amenaza nuclear

EEUU y sus satélites no deben escalar la cuestión de un posible ataque nuclear por parte de Rusia, afirmó Serguéi Lavrov, el ministro de Exteriores ruso. 11.10.2022, Sputnik Mundo

Además, aconsejó a los estadounidenses "ser lo más responsable posible en sus declaraciones públicas". "Hago un llamamiento a través de Ustedes a todos los que se interesan por esta situación y este tema y tratan de cubrirlo en el espacio público, no lo calienten artificialmente", añadió Lavrov.El 21 septiembre, el presidente ruso Vladímir Putin, acusó a Occidente de chantaje nuclear y advirtió que Rusia no dudará en usar todo el arsenal disponible de medios de destrucción —algunos, más avanzados que los de la Organización del Tratado del Atlántico Norte— en caso de amenaza a su integridad territorial.Rusia aseguró en más de una ocasión que no busca involucrarse en la retórica de las armas nucleares de Occidente. Los guiones en los que Rusia teóricamente podría usar su armamento nuclear están expuestos en la doctrina militar rusa y en los Fundamentos de la Política Estatal de Disuasión Nuclear.Según los documentos, eso es posible en caso de una agresión contra Rusia o sus aliados con el uso de armas de destrucción masiva, o agresión con el uso de armas convencionales cuando peligra la existencia del propio Estado.

