https://sputniknews.lat/20221020/la-oposicion-quiere-interpelar-al-canciller-de-bolivia-por-su-postura-ante-el-conflicto-en-ucrania-1131670624.html

La oposición quiere interpelar al canciller de Bolivia por su postura ante el conflicto en Ucrania

La oposición quiere interpelar al canciller de Bolivia por su postura ante el conflicto en Ucrania

El Gobierno de Bolivia propuso a la ONU conformar una comisión de alto nivel para solucionar el conflicto que involucra a Ucrania, Rusia, la Unión Europea y la... 20.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-20T17:17+0000

2022-10-20T17:17+0000

2022-10-20T17:17+0000

américa latina

bolivia

asamblea legislativa plurinacional de bolivia

ucrania

otan

movimiento al socialismo (mas)

rogelio mayta

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1117447289_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_28800aa4782b747536548cb4798c29c7.jpg

Desde que comenzó el conflicto en Ucrania, en febrero pasado, Bolivia se abstuvo en ocho oportunidades de votar contra Rusia por su supuesta responsabilidad en el enfrentamiento, que también involucra a la Unión Europea y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), especialmente Estados Unidos y el Reino Unido.Este hecho está siendo utilizado por la oposición al Gobierno de Luis Arce para lograr sus metas en la política interior del país, intentando, con estos argumentos, buscar una interpelación en el parlamento al canciller Rogelio Mayta. El senador de Comunidad Ciudadana Luis Guillermo Seoane aseguró que se preparaba una interpelación al canciller Rogelio Mayta, amparado en una encuesta del diario paceño Página Siete, que encargó una encuesta según la cual 53% de la población —sobre un universo de 1.800 consultados— afirmó que no estaba de acuerdo con la acción rusa.Sputnik se comunicó con la Cancillería del Estado Plurinacional, desde donde sostuvieron que no darán ninguna declaración mientras no se presente formalmente el pedido de interpelación.Según la nota de Página Siete, la mayoría de los encuestados rechaza la operación de Rusia, un 31% no sabe, mientras que un 16% opinó que "Rusia solo se está defendiendo de la OTAN y EEUU".Seoane informó que están preparando un pliego de interpelación al ministro de Relaciones Exteriores para preguntarle qué principios doctrinarios del derecho internacional sustentan la posición del Gobierno de Bolivia en relación con el conflicto, y que explique las consideraciones históricas o jurídicas que a juicio de la Cancillería y el Gobierno justifiquen la operación militar.En diálogo con Sputnik, el diputado Anyelo Céspedes, del MAS, consideró que la oposición busca la interpelación de Mayta "porque no tienen ninguna agenda de trabajo, más que criticar el trabajo de todos los funcionarios, ministros, diputados, senadores. Es la única estrategia que tienen"."No olvidemos que en 2019 ellos también fueron parte pues para la realización del golpe de Estado, como integrantes de la comunidad internacional. ¡Y ahora nos acusan a nosotros de desacreditar a Bolivia ante la comunidad internacional!", expresó Céspedes, elegido legislador por Santa Cruz de la Sierra.¿Alcanzan los votos?Un detalle obstaculizaría la interpelación al canciller Mayta: la oposición no tiene la mayoría simple en la Asamblea Legislativa Plurinacional para motorizar el pedido.Sobre un total de 166 legisladores (130 diputados y 36 senadores), 96 son del Movimiento Al Socialismo (MAS): 21 senadores y 75 diputados.Comunidad Ciudadana, el partido liderado por el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) cuenta con 50 legisladores en total. Y Creemos, la agrupación del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, tiene 20.El diputado Céspedes explicó que "para interpelar a un ministro se debe tener pues una cierta cantidad de votos. Y ellos no van a llegar, porque no tienen el respaldo del oficialismo, la bancada del MAS, para llevarlo adelante".Con los 70 legisladores que podrían reunir tampoco juntarían los 83 votos necesarios para la interpelación de Mayta.En los dos años de Gobierno de Luis Arce, varios de sus ministros fueron llamados a interpelación, a pedido de la mayoría absoluta del MAS. Hasta el momento ninguna autoridad fue censurada luego de dar su informe y responder preguntas de las y los legisladores.La presión de EEUUCéspedes coincidió con el expresidente Evo Morales (2006-2019), actual presidente del MAS, en que la oposición boliviana trabaja digitada por los partidos políticos de EEUU.El diputado remarcó: "Ahora pedimos respeto, y tienen que respetar las decisiones de nuestro país", expresadas últimamente en diversos ámbitos de las Naciones Unidas, así como en la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se pretendía condenar las acciones de Rusia.Las notas de Página Siete, y el consiguiente pedido de Seoane, se presentaron luego de que el canciller Mayta propusiera a la ONU la conformación de una comisión de alto nivel para resolver lo antes posible el conflicto en Ucrania.

https://sputniknews.lat/20221013/el-conflicto-en-ucrania-visto-desde-bolivia-mas-que-mensajero-zelenski-es-el-mensaje-de-la-otan-1131459739.html

https://sputniknews.lat/20220611/embajador-de-rusia-las-sanciones-dieron-la-posibilidad-de-potenciar-lazos-con-bolivia-1126599522.html

https://sputniknews.lat/20220928/vicecanciller-mamani-bolivia-impulsa-una-salida-diplomatica-a-la-crisis-en-ucrania-1130963725.html

bolivia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, asamblea legislativa plurinacional de bolivia, ucrania, otan, movimiento al socialismo (mas), rogelio mayta, rusia