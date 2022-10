¿Cómo EEUU obstruye la reanudación de las conversaciones entre Rusia y Ucrania?

https://sputniknews.lat/20221022/como-eeuu-obstruye-la-reanudacion-de-las-conversaciones-entre-rusia-y-ucrania-1131749905.html

Mientras que Kiev afirma que el diálogo con Rusia es imposible, Moscú declara que EEUU trata de trasladar la responsabilidad de la falta de tal diálogo a... 22.10.2022, Sputnik Mundo

El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que Kiev no negociará con Moscú mientras Vladímir Putin se mantenga en el cargo de presidente de Rusia. Poco después, EEUU anunció que lo seguirá apoyando militarmente y en términos diplomáticos. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, apuntó que Rusia espera que el presidente de Ucrania cambie su posición sobre el diálogo entre los dos países. Putin también ha dicho en repetidas ocasiones que está dispuesto a reanudar el diálogo con Kiev.Es EEUU quien está obstruyendo las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania al convencer a Kiev de que puede ganar en el campo de batalla, indicó el representante permanente ruso ante la oficina de la ONU y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Gennadi Gatílov. Agregó que la perspectiva impuesta por Washington solo conduce a más víctimas del conflicto.La actual Administración estadounidense, al tiempo que convence a Kiev de la posibilidad de victoria en el campo de batalla, también intenta convencer de ello a sus propios votantes, comentó el profesor asociado de la Universidad Estatal de Moscú Borís Mezhúev. El experto subrayó que las elecciones intermedias del Congreso de noviembre y las crecientes críticas al suministro ininterrumpido de dinero a Ucrania obligaron a la Casa Blanca a intensificar el conflicto con la esperanza de obtener al menos algún resultado que pudiera atribuirse a sí misma. También sugirió que la retórica de Washington respecto al apoyo a Kiev cambiará tras las elecciones al Congreso y la reanudación de las negociaciones entre Rusia y Ucrania volverá a ser real. "Cada vez hay más críticas en EEUU por el hecho de que la Administración Biden no haya aprovechado las oportunidades de la diplomacia en marzo y abril, cuando hubo un diálogo entre Moscú y Kiev en Estambul. Al fin y al cabo, fue Washington quien lo torpedeó, aunque no lo reconozca oficialmente. Creo que el Partido Republicano recogerá estas críticas y presionará a Joe Biden para que presione a Kiev y le obligue a volver a las negociaciones", señaló Mezhúev.Mientras tanto, el mismo mensaje sobre una posible victoria sobre Rusia en el campo de batalla, inculcado a Kiev por EEUU, es falso, consideró la subdirectora del Instituto de Estudios y Pronósticos Estratégicos de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Viktoria Fedósova. "Es que ahora Washington está dispuesto a prolongar el conflicto y, por lo tanto, sus pupilos en Kiev no deben dudar de sus capacidades. Al fin y al cabo, la situación en Ucrania dio a EEUU la oportunidad de sumar a Europa, alejándola de Rusia e imponiendo su caro GNL", puntualizó. Al mismo tiempo, la analista añadió que la posibilidad de negociaciones entre Moscú y Kiev es poco probable en un futuro próximo, ya que las autoridades ucranianas no han dejado prácticamente ningún margen de maniobra diplomática con su retórica. Mientras tanto, cada vez más representantes de Occidente comenzaron a pronunciarse a favor de la reanudación de las negociaciones. Mezhúev destacó esta tendencia positiva entre los políticos europeos, entre los cuales se puede mencionar al presidente francés, Emmanuel Macron, y al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Señaló que empezaron a hablar sobre la necesidad de dialogar con Rusia, aunque bajo la presión de los problemas en sus propios países.El experto cree que una mayor prolongación del conflicto es desventajosa para Europa, porque "está plagado de inflación, subidas de precios de la energía e incluso un debilitamiento de los lazos dentro del propio Occidente".La presión de estos problemas puede conducir a una transformación de toda la comunidad occidental que no les interesa a las élites dirigentes europeas. "Les interesa preservar la formación geopolítica existente y, en este sentido, la prioridad no serán los deseos y el bienestar de Ucrania, sino las condiciones en las que se desarrollarán las relaciones con Rusia en el futuro", concluyó Mezhúev.

