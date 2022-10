https://sputniknews.lat/20221028/embajador-cubano-mexico-muestra-una-actitud-de-pueblo-al-rechazar-el-bloqueo-contra-cuba-1131947429.html

Embajador cubano: México muestra una "actitud de pueblo" al rechazar el bloqueo contra Cuba

El embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, consideró que todo gesto de la comunidad internacional que contribuya a levantar la política punitiva... 28.10.2022, Sputnik Mundo

El 27 de octubre, la Cámara de Diputados de México señaló la urgencia de que el Congreso de Estados Unidos ponga fin al bloqueo económico que ejerce el país norteamericano contra Cuba desde la década de 1960. No es la primera vez que las autoridades mexicanas se pronuncian de manera similar. Y eso es algo que agrada en La Habana. Desde hace 30 años, Cuba ha presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas el proyecto de resolución del bloqueo contra la isla que Washington sostiene en rechazo al triunfo de la Revolución cubana, consolidado el 1 de enero de 1959, recordó el diplomático, con un apoyo virtualmente total de la comunidad internacional, salvo las posiciones en contra del propio Estados Unidos y de Israel.Independientemente de los sesgos políticos de los Gobiernos mexicanos en esas tres décadas, la posición del país latinoamericano contra el bloqueo se ha mantenido ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, criticó, los acuerdos de la Asamblea General de las Naciones Unidas no son vinculantes, lo que ha permitido la continuidad de la política restrictiva estadounidense contra Cuba, iniciada en la Administración de John F. Kennedy, a pesar del rechazo generalizado en la plataforma multilateral."Sin embargo, un pronunciamiento de la Cámara, un pronunciamiento de los diputados, un pronunciamiento de otros parlamentos, de otros dirigentes del mundo tienen el impacto de decirle a Estados Unidos: ‘Mira, no solamente el voto en Naciones Unidas, estos importantes sectores políticos de un grupo de países también reclaman el levantamiento del bloqueo’", sostuvo.Un problema agravadoEl primer posicionamiento de las Naciones Unidas contra este bloqueo estadounidense hostil a la isla se dio en noviembre de 1992, hace 30 años, recuerda la representación cubana en el organismo. Por ello, La Habana pide que se reconsidere esa medida, a la que califica como "fallida, unilateral y criminal".En los primeros 14 meses de la Administración de Joe Biden, el bloqueo ha causado daños a Cuba por 6.364 millones de dólares, indican las autoridades cubanas. "Tomando en cuenta el comportamiento del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de 1 billón 391.111 millones de dólares" durante las seis décadas que acumula esta postura.La gestión del expresidente Donald Trump fue particularmente agresiva contra Cuba, pues dictó 243 medidas adicionales para restringir a la isla, denunció el embajador cubano en México, sin que la posición haya cambiado sustancialmente con su sucesor en WashingtonApoyo desde Washington tras el hucarán IanEstados Unidos determinó apoyar a Cuba con 2 millones de dólares para colaborar en las acciones restaurativas en la isla tras el paso del huracán Ian, con afectaciones principalmente en la provincia de Pinar del Río, gesto que fue agradecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.Sin embargo, como denuncia La Habana a propósito de los 30 años de posicionamientos de la ONU, el bloqueo ha generado pérdidas por miles de millones de dólares a la isla.Ante este contraste, el embajador Rodríguez Costa consideró que, si bien Cuba agradece el apoyo estadounidense, sumado al de países como México y Venezuela, una política transformadora de apoyo sería levantar las restricciones contra la isla.El desafío de la integración latinoamericanaLa Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) tuvo su segunda cumbre en La Habana en 2014, en la cual el comandante Fidel Castro llamó a la unidad regional en la diversidad, reconociendo los diferentes enfoques de los países miembros de esa alianza política histórica.Ante el avance de Gobiernos progresistas en la región, en países como Honduras, México, Chile, Colombia, Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado constantemente a la integración latinoamericana en proyectos económicos y políticos comunes, un enfoque que celebra el diplomático cubano.En esos ejemplos, Rodríguez Costa ve Administraciones que destacan el nacionalismo y el carácter progresista de sus jefes de Estado, en un momento donde Luiz Inácio Lula da Silva podría volver al Palacio de Planalto, sede del poder ejecutivo de Brasil, en caso de que gane la segunda vuelta de las elecciones este domingo 30 de octubre.Según él, la Celac ha retomado el abordaje de la que se considera una injustificada inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos."Y ha hablado también del tema de Las Malvinas, ha hablado también del tema económico, ha hablado también de los importantes problemas que hay en América Latina", reconoció el diplomático.También subrayó la responsabilidad de la Celac en impulsar el desarrollo del Caribe, que considera prioritario para la agenda cubana y representado en sus propios mecanismos multilaterales, como la Asociación de Estados del Caribe, de próxima reunión en Cuba, y la Comunidad del Caribe (Caricom, por su acrónimo en inglés).Agradeció, además, el apoyo mexicano tras el accidente en los contenedores de combustible ubicados en la provincia de Matanzas.Esta integración, sin embargo, se ve desafiada por la necesidad de construir condiciones equitativas entre los países, con acceso de los sectores vulnerables a los básicos sociales, como la salud y la educación, apuntó. "Decisivo", el apoyo histórico de MéxicoCuba nunca olvidará la negativa de México en 1962 a aceptar la exclusión de la isla de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por criterio de Estados Unidos, dijo el embajador. También llamó a fortalecer la relación económica binacional mediante la multiplicación de intercambios comerciales. "Todavía el intercambio comercial entre Cuba y México es pequeño, hay que seguirlo avanzando".En ese sentido, subrayó, se llevará a cabo a finales de noviembre la Feria Internacional de La Habana, que durante dos años se suspendió por la emergencia sanitaria por COVID-19. "México esta vez acude también con un pabellón dedicado en la feria, donde más de 20 empresas mexicanas van a presentar sus productos", detalló.Médicos cubanos: ¿espías y militares?En materia de salud, el embajador aseguró que Cuba agradece a México el reconocimiento de uso de emergencia de la vacuna Abdala, desarrollada en la isla, contra el coronavirus. "Estamos trabajando en otras vacunas, como Soberana, algunas vacunas que tienen que ver con el cáncer".También celebró el envío de más de 400 médicos cubanos a México y adelantó que se perfila se alcance, al menos, una cifra de 600 profesionales de la salud activos en suelo mexicano.Acerca de las acusaciones de la oposición de México contra la presencia de estos médicos, a quienes señalan de ser militares o espías, el embajador consideró que su función colaborativa es humanista y no debe politizarse."Se ha dicho de los médicos cubanos que son militares, que son espías, imagínate tú, ¿tú crees que el grupo de médicos que hay en Rosa Morada van a hacer política? No, están en una zona montañosa junto con cuatro médicos mexicanos echando a andar la salud en aquel pueblo", destacó.Además, aplaudió la presencia de profesionales de la salud cubanos en los estados mexicanos de Colima, Nayarit, Tlaxcala, Oaxaca, Sonora y Veracruz, con el objetivo de contribuir a la salud, como hacen los médicos de Cuba en más de 60 países.Rodríguez Costa refrendó la posición de Cuba por la liberación del pueblo palestino y en defensa de su derecho al territorio, aplaudió la renovación del Código de las Familias en la isla, agradeció a Vietnam la donación de jarrones monumentales presentes en la sede diplomática, así como el trabajo plástico del pintor René Portocarrero presente en el edificio, que rinde homenaje en su arquitectura a las pirámides que construyeron las civilizaciones indígenas del país latinoamericano.

