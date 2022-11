https://sputniknews.lat/20221102/bolsonaristas-persisten-en-las-protestas-y-piden-intervencion-militar-que-anule-elecciones-1132078289.html

Bolsonaristas persisten en las protestas y piden intervención militar que anule elecciones

La columna que permanecía en la carretera Hélio Smidt era mucho más reducida que en la víspera, cuando desde la madrugada cientos de personas se autoconvocaron mediante redes sociales para "defender al Brasil", forzando la cancelación de varios vuelos que debían partir desde el aeropuerto internacional de Guarulhos, el más grande del país, y el atraso de muchos otros."Aquí llegamos después del segundo turno de la elección y de aquí nos iremos cuando el presidente nos atienda", dijo Ramiro, mientras un par de decenas de personas ataviadas con banderas de Brasil saludaban y gritaban a los autos que pasaban a gran velocidad por la carretera, y soplaban vuvuzelas. En una de las barandillas, una larga bandera rezaba: Intervención federal."No queremos una revisión, queremos una intervención. No debemos aceptar a un expresidiario, que aún está condenado, comandando un país que salió del estado que él mismo dejó, un país que estaba casi quebrado, lleno de deudas, donde en estos cuatro años, en la medida de lo posible, nuestro actual presidente intentó mejorar y cambió la economía de nuestro país e hizo cambios en áreas que habíamos perdido", manifestó la activista, quien se ufanó de ser la responsable de autorizar el trabajo de la prensa en el lugar.También aseguró que "Brasil reconquistó el mundo y tiene las puertas abiertas del mundo, donde habíamos perdido el prestigio".Consultada sobre el discurso pronunciado el martes por Bolsonaro, luego de dos días de silencio oficial, la mujer respondió: "Él actuó de la manera más correcta, los que lo conocen saben muy bien y él sabe lo que la gente necesita. Tengo la certeza, la convicción, de que asumirá nuestro artículo primero de la Constitución, que todo poder emana del pueblo. Estamos pidiendo la intervención militar y él tendrá que cumplir, porque él responderá a las solicitudes de todos los brasileños, los millones que están en las calles y los que están en sus casas".Al inicio de la jornada, la Policía Rodoviaria Federal (PRF) afirmó que aún persistían 167 bloqueos en carreteras federales, y que el sureste estado de Santa Catarina, donde Bolsonaro ganó con el 69,27% de los votos, concentraba la mayoría, de un total de 26 estados y el Distrito Federal en situación de conflicto.En el referido estado, que tiene como capital a Florianópolis, comenzó a faltar el combustible, una de las principales preocupaciones de autoridades y ciudadanos en general, y que motivó a que muchos camiones que abastecen de este y otros bienes sean escoltados por la Policía Militar.Con el correr del día, el número de estados con bloqueos disminuyó a 14, con liberaciones en Ceará (nordeste), Rio Grande do Sul (sur), Rio de Janeiro (centro este), Bahia (nordeste), Pernambuco (nordeste) y Roraima (norte).En Sao Paulo, en tanto, el grupo de choque volvió a hacerse presente en el kilómetro 26 de la carretera Castello Branco, donde por segundo día consecutivo liberó todos los carriles con el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes, aunque los manifestantes emplean la estrategia del yo-yo, que implica una retirada parcial, cuando se presenta la policía, y el retorno a los caminos cuando ésta se va.Durante los dos días en que el presidente Jair Bolsonaro optó por el silencio, sus simpatizantes organizaron cortes de carreteras masivos en todo el país y han convocado a marchas, descontentos con el resultado electoral.El 1 de noviembre, la Policía Militar utilizó balas de goma y gas lacrimógeno para despejar varias de las protestas, tras una orden que el Supremo Tribunal Federal emitió el lunes.Bolsonaro finalmente habló en la tarde del martes y no condenó las manifestaciones, aunque aclaró: "nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre han perjudicado a la población, como la invasión de la propiedad, la destrucción del patrimonio y la restricción del derecho de ir y venir".Y afirmó que las movilizaciones eran fruto de "la indignación y de un sentimiento de injusticia" por cómo se dio el proceso electoral.

