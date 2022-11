https://sputniknews.lat/20221108/cuan-danada-quedara-la-economia-boliviana-por-el-paro-en-santa-cruz-1132222428.html

¿Cuán dañada quedará la economía boliviana por el paro en Santa Cruz?

¿Cuán dañada quedará la economía boliviana por el paro en Santa Cruz?

El departamento de Santa Cruz hizo notar su relevancia al resto del país, que ya sufre el aumento de precios de alimentos, tras varios días de paro indefinido... 08.11.2022

El paro indefinido iniciado el 22 de octubre en Santa Cruz tendrá efectos negativos en el crecimiento económico del país, aseguró el Ministerio de Economía. Lo que ocurre en este departamento repercute inevitablemente en toda Bolivia, porque es donde se produce el 76% del total de alimentos, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).Desde el 5 de noviembre funciona en la ciudad de Trinidad, capital de Beni, una mesa técnica integrada por funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Gobierno de Luis Arce y de los ocho departamentos de Bolivia —todos menos Santa Cruz—, más los rectores de universidades del país. Calculan que en los próximos cinco días tendrán una fecha definitiva para la realización del censo de población y vivienda.Las autoridades cruceñas exigen que este estudio se realice en 2023. Pero el Gobierno nacional propone que sea en 2024. Sea la fecha que finalmente se resuelva en Trinidad, las movilizaciones en Santa Cruz parecen apaciguarse. El cerco que mantenían organizaciones indígenas campesinas en todos los accesos a la ciudad ya fue levantado, mientras negocia la mesa técnica.También los bloqueos de vecinos cruceños en varias avenidas de la ciudad están menguando tras 17 días de presencia continua en las calles, contaron a Sputnik representantes de organizaciones sociales del lugar.El Ministerio de Economía anunció que los primeros 14 días de paro causaron pérdidas por 500 millones de dólares. El economista Mike Gemio coincidió en que estos números afectarán al Producto Interno Bruto (PIB) de este año.Según el IBCE, el 52% de las exportaciones de Bolivia salen de Santa Cruz. "El tercer producto con mayor relevancia en la generación de ingresos es la soya", que se cultiva principalmente en ese departamento, explicó Gemio."Va a haber afectación a los números grandes del PIB, pero también puede sufrir una variación el registro inflacionario, por la cantidad de alimentos que produce Santa Cruz. Se viene un escenario bastante complejo", alertó el economista.Se debilita el blindajeDesde el inicio del conflicto en Ucrania, en febrero de 2022, la mayoría de países del planeta entraron en espirales inflacionarias que no ceden. Algunos integrantes de la Unión Europea llegaron a tasas de inflación del 10%.Pero Bolivia pudo mantenerse aislado de este contexto, al punto de que su tasa inflacionaria estaba entre las más bajas del mundo.Según el Ministerio de Economía, más de dos semanas de paro en Santa Cruz generan "consecuencias negativas no solo en el crecimiento económico. También repercutirá de forma negativa en el mercado laboral, el comercio exterior, las recaudaciones tributarias y en la inflación", que en este año acumula un aumento del 2,52%.Hasta junio de 2022, Bolivia tuvo un alza del 4,13% de su PIB. Se vaticinaba que para fin de año se registraría un crecimiento del 5,1%, pero alcanzar esa cifra ya es "muy difícil", según el IBCE.Para Gemio, el daño a la economía boliviana no se justifica solamente en las protestas por el censo. En este sentido, consideró que el paro indefinido "tiene un origen de corte más político, que no está relacionado directamente con la capacidad de gestión del Gobierno. Más bien, se dirige a entorpecer lo que se hace de manera efectiva, como es el caso del control inflacionario".La situación cruceñaEmilio Rodas es parte de Columna Sur, una organización cruceña que apoya al Gobierno de Arce. En diálogo con Sputnik, contó que la situación en la ciudad "está más calmada en comparación a la anterior semana, cuando hubo mucha tensión acumulada". Esto se manifestó en los enfrentamientos en el municipio de La Guardia entre quienes defendían al paro cívico y quienes querían seguir trabajando normalmente, el pasado 1° de noviembre.Para el vecino de Santa Cruz, los 17 días de paro pusieron de manifiesto "dos realidades totalmente distintas. En una realidad hay gente afectada, comerciantes, gremiales, transportistas que no pueden ganarse el sustento diario".La segunda realidad "es propiciada por la burbuja que generan los medios de comunicación, que muestran al paro como si no hubiera disensos, donde no hay voces contrarias. Nos muestran como si toda Santa Cruz apoyara al paro, pero no es así".Para Rodas, el paro cívico languidece, más allá del resultado que obtenga la mesa técnica de Trinidad: "Si quienes lo convocaron no lo levantan, igualmente el paro se va a acabar. La gente ya no se queda en sus casas, porque necesita trabajar".

