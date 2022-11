https://sputniknews.lat/20221116/biden-ve-poco-probable-que-el-misil-contra-polonia-fuera-lanzado-desde-rusia-1132476592.html

Biden ve poco probable que el misil contra Polonia fuera lanzado desde Rusia

Biden ve poco probable que el misil contra Polonia fuera lanzado desde Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — Es poco probable que el cohete caído en el territorio de Polonia sea de origen ruso, declaró el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. 16.11.2022, Sputnik Mundo

También informó de que los líderes de la OTAN y del Grupo de los Siete (G7) debatieron el incidente del cohete en Polonia durante el encuentro y acordaron ayudar a Varsovia en la investigación."Pretendo asegurarme de que averigüemos exactamente lo que sucedió", subrayó Biden.Asimismo, un avión de la OTAN supuestamente siguió la trayectoria del misil que cayó en Polonia, aseguraron los medios estadounidenses. "Los datos de radar fueron entregados a la OTAN y Polonia", señaló un militar de la OTAN, según afirma el canal televisivo CNN.Los medios de comunicación polacos informaron el 15 de noviembre de dos misiles que impactaron en la localidad de Przewodów, en la frontera con Ucrania, y causaron la muerte de dos civiles.El Ministerio de Exteriores polaco afirmó que fue un misil de fabricación rusa que aterrizó en el pueblo, pero, según el presidente Andrzej Duda, Varsovia por el momento no tiene datos precisos sobre la procedencia de un cohete caído, mientras que el Ministerio de Exteriores polaco se limitó a decir que el proyectil era de fabricación rusa.Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia desmintió informes sobre presunta caída de sus misiles en el territorio polaco, tachándolos de una "provocación deliberada que tiene por objetivo escalar la situación". Desde el Pentágono instaron a no especular ni entrar en hipótesis sobre una posible respuesta a la situación en Polonia, que forma parte de la OTAN.El experto militar Alexéi Leonkov dijo a Sputnik que los misiles de crucero de Rusia no pudieron entrar en el territorio de Polonia, no descartó que se trate de los misiles antiaéreos ucranianos que pudieron volar hacia el territorio polaco por error. Ya antes hubo casos cuando los misiles ucranianos impactaron en las viviendas de la población local.

