Ucrania está acabando con el arsenal de armas estadounidense

Ucrania está acabando con el arsenal de armas estadounidense

Tras más de ocho meses de conflicto en Europa del Este, algunos países de la Unión Europea y Estados Unidos están agotando sus reservas de arsenal... 15.11.2022

internacional

eeuu

¿Estados Unidos se ha hecho a sí mismo —y potencialmente a sus aliados— más vulnerable al suministrar a Ucrania con varios miles de armas antitanque y aéreas? Y si es así, ¿que podría remediar una posible escasez de municiones si estalla otro conflicto a gran escala en otras partes del mundo?, se pregunta el periodista Caleb Larson del medio Newsweek.Para resolver la escasez crítica de municiones, asegura, que ha provocado el envío masivo de armas a Ucrania, el Departamento de Defensa de Estados Unidos debe alentar a la industria privada a expandir su capacidad proporcionando incentivos financieros seguros.Para evitar "consecuencias descomunales", como la crisis de los misiles de 1915, durante la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos fueron derrotados desastrosamente en la Batalla de Aubers, el corresponsal aseguró que ha llegado el momento de ampliar la base industrial para "satisfacer la realidad de las necesidades actuales". Muchos países están cuestionando el envío de armas al país ucraniano. Uno de estos ejemplos es el caso de Suecia que hasta exigió a la UE una compensación por los cascos entregados a Ucrania en abril de 2022. En particular, se pidió que la UE devolviera a Estocolmo 9,2 millones de euros por la entrega de ayuda militar a Kiev, según informó una emisora de radio local.El 25 de septiembre se dio a conocer que Alemania no envía tanques a Ucrania porque podría ser un paso peligroso en el desarrollo del conflicto dijo el canciller alemán, Olaf Scholz, en una entrevista con el periódico The New York Times."Estamos apoyando a Ucrania. [...] Lo estamos haciendo de una manera que no está escalando hasta convertirse en una guerra entre Rusia y la OTAN porque sería una catástrofe", señaló Scholz respondiendo a la pregunta de por qué Alemania no enviará tanques a Ucrania.Las discusiones surgieron en muchos países de Europa, como España, donde cuestionaron el envío de armas a Ucrania por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, porque eso podría alimentar una guerra mayor.Sufrimiento de la poblaciónLos misiles disparados con el sistema Himars han provocado el sufrimiento de la población civil de la región del Donbás, ya que los cohetes han caído sobre zonas habitacionales. Jim Taiclet, director general de esta empresa líder de la industria armamentista estadounidense informó el pasado octubre que la compañía invirtió 65 millones de dólares seis meses atrás, para acortar el tiempo de manufactura antes de recibir un contrato por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.Y eso que el presidente ucraniano no duda en reprochar a sus aliados que la ayuda no es suficiente. Todo llegó al punto de que Biden ya advirtió a su par ucraniano que le sería difícil solicitar más y más dinero al Congreso para apoyar al país europeo si Zelenski se mostraba malagradecido y reiteraba el discurso de que la ayuda económica no es suficiente.Además, la posición de Zelenski de rehusar cualquier opción de diálogo ha generado preocupación entre algunos actores de Europa, África y Latinoamérica, que padecen los efectos del conflicto en fenómenos como el aumento del costo de los alimentos y el combustible."La fatiga de Ucrania es un problema real para algunos de nuestros socios", declaró un oficial estadounidense bajo anonimato a The Washington Post.Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la industria armamentista de Estados Unidos creció a niveles exponenciales por la masiva venta de armas a los países aliados que combatían contra las Potencias del Eje. Los Himars tienen la capacidad de disparar de forma simultánea seis misiles guiados con GPS, los cuales son capaces de alcanzar objetivos situados a 300 kilómetros de distancia.Desde el estallido del conflicto en Ucrania el 24 de febrero pasado, los aliados de Kiev, incluido Estados Unidos, han enviado a ese país miles de millones de dólares en armas, municiones y equipo militar. Esto ha provocado un aumento en la demanda de defensa aérea y otro equipamiento, mientras los países empiezan a reconocer que es altamente probable que Ucrania requiera apoyo militar durante los próximos años.

