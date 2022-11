https://sputniknews.lat/20221116/las-estrellas-que-podrian-brillar-en-catar-2022-1132491791.html

Las estrellas que podrían brillar en Catar 2022

MOSCÚ (Sputnik) — Cuando apenas faltan unos días para el inicio de la Copa del Mundo de fútbol más inverosímil de la historia vale la pena hacer un recorrido...

La cita mundialista será un relevo generacional para muchos equipos y también The last dance para los cracks que marcaron la última década a nivel global.Por ello hay muchas miradas centradas en el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, pero no son solo ellos los que se pueden despedirse ahora, también es el caso del polaco Robert Lewandowski o el francés Karim Benzema sin ir más lejos. A ellos hay que sumar otros nombres que llevan tiempo sonando o que han aparecido en los últimos meses para captar la atención de los aficionados.Messi vs CR7Desde que se juntaron en la Liga española Messi y Cristiano Ronaldo han sido los protagonistas de una telenovela que llega hasta nuestros días y en la que ambos quieren quedar como héroes y ninguno desea asumir el papel de antagonista.Lo cierto es que el argentino llega a Catar con las pilas cargadas tras conquistar la Copa América 2021 y a eso se añade que la selección que dirige Lionel Scaloni suma 35 partidos seguidos sin conocer la derrota. Todo eso con un muy enchufado Messi quien, a sus 35 años, buscará la gloria en Catar tras mostrar una gran versión en la primera etapa de esta temporada.Veremos si la pulga puede dirigir a los suyos a una nueva final, ya tuvieron una en Brasil 2014 y si esta vez son capaces de ganar el juego bueno. La albiceleste cuenta con el aporte de Leo y de otras figuras para concretar ese objetivo.Por su parte CR7 va al que suponemos sea su último mundial, el quinto, y aunque no está en su mejor momento, tras un mal arranque de temporada en el Manchester United, queda por ver si puede ser decisivo para los lusos en esta Copa del Mundo.Con esa mente ganadora que siempre lo ha caracterizado CR7 es capaz de conducir a su país a la conquista del trofeo, aunque esa actitud arrogante también puede ser la causa de conflictos en el banquillo. Toca esperar para ver qué pasa.Mbappé o NeymarLas otras dos estrellas del París Saint-Germain: Kylian Mbappé y Neymar Jr. centrarán los focos de todos los analistas y aficionados en esta gran cita. El francés ya sabe lo que es ganar a lo grande, en Rusia 2018, cuando tuvo momentos gloriosos. Ahora tendrá que demostrar si en realidad es uno de los mejores jugadores del planeta. Cuenta con un plantel del lujo y unos buenos compañeros en la delantera, pero sin lugar a dudas su capacidad de desborde y su alianza con el gol serán fundamentales para que la campeona pueda revalidar título y no quede en la fase de grupos como le ha pasado a otras en los últimos años.Mientras, Neymar es la gran estrella de Brasil, llega en un envidiable estado de forma y será el encargado de aglutinar a todas las luminarias que hay en la canarinha. Aunque Ney estaba a llamado a ser el sustituto natural de Messi y CR7, pero nunca lo logró, no deja de ser uno de los mejores jugadores del orbe y su aporte será fundamental, más allá de lo que puedan dar los Vinicius, Raphinha o Casemiro.Benzema y LewandowskiDos de los delanteros del momento, las figuras visibles del Real Madrid y el Barcelona, Benzema y Lewandowski serán mirados con lupa en esta Copa. El francés llega con dudas a la cita mundialista, tras una pasada campaña de ensueño en la que ganó Liga y Champions y fue merecedor del Balón de Oro. Por lo tanto se le exigirá más en Catar y sus goles deberían aportar a la causa francesa, un plantel que ya sabe lo que es ganar sin siquiera un disparo a puerta de su delantero centro.El Gato es un jugador polivalente, pero muchos expertos consideran que no es capaz de extrapolar a Francia lo que hace en el Madrid. Hay que ver si esta vez logra combinar con Mbappé y Antoine Griezmann para hacer historia con Les Bleus.Por otra parte, cuando hablamos de goles hay que mencionar siempre a Lewandowski, el polaco ha conseguido marcar más 40 en cada una de las últimas siete temporadas y ha iniciado muy bien la presente, ahora en las filas del Barcelona. A sus 34 años es un hombre gol y será una pesadilla para las defensas de Argentina y México en la fase de grupos. De su calidad y coraje dependerá en gran medida que su equipo pueda pasar a octavos.Dos veteranos con mucha luz son el croata Luka Modric y el inglés Harry Kane. Hombres diferenciales que hacen maravillas con el balón y servirán de guías para sus respectivos planteles.A los ya mencionados hay que sumar nombres como los de Kevin de Bruyne y Thibaut Courtois, mediocampista y portero que serán los baluartes de Bélgica en sus aspiraciones de avanzar en este Mundial.Hay que ver que puede hacer en un gran evento un joven como Vinicius Jr., el atacante brasileño ya sabe lo que es marcar en una final de Champions y tras una temporada increíble ya muchos lo colocan entre los mejores del planeta. También hay que seguir al español Pedri, el alemán Joshua Kimmich, los uruguayos Federico Valverde y Darwin Nuñez, el serbio Dusan Vlahovic, entre otros.Muchos nombres y muchos otros que no se mencionaron pero que tiene calidad para resaltar, así como desconocidos que puedan alcanzar la gloria en Catar 2022. Habrá un mes muy movido para conocer quienes serán los héroes o los villanos de esta Copa del Mundo.

