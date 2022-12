https://sputniknews.lat/20221203/catar-2022-una-historia-de-fracasos-y-sorpresas-1133109002.html

MOSCÚ (Sputnik) — Las eliminaciones de Bélgica y Alemania son dos de las grandes decepciones que deja la fase de grupos del Mundial de fútbol de Catar, aunque...

La jornada del 1 de diciembre estuvo marcada por la despedida de Bélgica y Alemania, dos equipos que aspiraban a algo más y a los que muchos incluían entre los ocho mejores de Catar 2022. Mientras que Marruecos, Japón, Australia y Senegal se cuelan entre los 16 mejores y dejan fuera a algunas selecciones que podrían avanzar más en el torneo.Los fracasosAlemania y Bélgica son los grandes fracasos, pues la primera es cuatro veces campeona del mundo y la segunda cuenta con una generación dorada —se va a retirar sin un trofeo— y fue semifinalista en Rusia 2018.Los alemanes eran los claros favoritos de un complicado grupo E, pero iniciaron mal, al caer ante Japón (1-2), no pasaron del empate con España (1-1) y solo pudieron conseguir un buen resultado ante Costa Rica (4-2), aunque llegaron a estar debajo en el marcador.Por tanto, Alemania se despide nuevamente de un mundial en la fase de grupos, como le paso en Rusia 2018 y ratifica el mal estado de forma de una selección que también cayó en octavos en la pasada Eurocopa y vive sus peores años a pesar de haber levantado la Copa en Brasil 2014.Mientras los belgas, parecían los elegidos —junto a los croatas— para dominar el grupo F, ambos planteles semifinalistas en Rusia 2018, pero no fue así. Consiguieron un sufrido triunfo ante Canadá (1-0), cayeron frente a Marruecos (0-2) y casi hacen la hombrada ante los croatas (0-0), pero no fue la tarde de Romelu Lukaku. Una gran pena pero la generación de Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Dries Mertens y Eden Hazard casi se despide.Otro que se va por la puerta trasera es Dinamarca que en lo positivo solo consiguió un empate (0-0) con Túnez y terminó como colista del grupo D a pesar de ser 10 del ranking de la FIFA y favorito a acompañar a Francia a los octavos.Mal sabor de boca dejó el adiós de México, que no se quedaba en fase de grupo desde Argentina 1978. Los mexicanos llegaron a Catar con la esperanza de alcanzar el ansiado quinto juego —los cuartos de final— y no llegaron ni al cuarto partido.Otro que se despidió, pero sin ser un fracaso, fue Ecuador, que casi acaricia los octavos, pero la derrota 1-2 ante Senegal en la última fecha los mandó a casa, en un encuentro en el que un empate los ponía en la siguiente ronda.Falta por ver lo que pueden hacer Serbia o Suiza y Uruguay, las tres con opciones, pero serbios y charrúas con la obligación de ganar y ver qué pasa en el otro duelo de sus respectivos grupos. De no pasar será un fracaso para cualquiera de ellas, pero no una gran decepción.Las sorpresasGrata fue la actuación de Senegal, que pese a perder a su principal estrella Sadio Mané, supo sobreponerse a la derrota ante Países Bajos (0-2) y superar a Catar y Ecuador para asegurarse su billete a los octavos de final 20 años después. También es la primera selección africana que elimina a una suramericana desde que Camerún sacó del mundial a Colombia en Italia 1990.Muy sorpresivas fueron las victorias de Japón ante Alemania y España y su primer lugar del grupo E, que debería haber sido dominado por las dos campeonas del mundo.Impresionante también fue el éxito de Marruecos que superó a Bélgica y Canadá luego de empatar con Croacia y de esta forma quedar como primero del apartado F y por tanto un rival de cuidado para España en los octavos.Menciones para Arabia Saudí, Túnez y Costa Rica que vendieron caras sus derrotas y tuvieron opciones hasta el final.Faltan por definir los dos últimos grupos el G y H, pero con Brasil y Portugal clasificados lo más trágico es que estas selecciones se crucen en octavos. Pero no debería haber muchas novedades y posiblemente sean Suiza y Ghana los que cierren la lista de los 16 mejores de Catar.

