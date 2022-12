https://sputniknews.lat/20221206/parece-chiste-pero-es-verdad-diputada-mexicana-pide-declarar-persona-non-grata-a-messi-1133270674.html

La diputada mexicana María Clemente García Moreno propuso un punto de acuerdo para que Lionel Messi sea declarado 'persona non grata' en el país... 06.12.2022, Sputnik Mundo

"La Cámara de Diputados (...) exhorta (...) a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que emita la Declaración correspondiente a fin de declarar como persona non grata (...) al ciudadano de nacionalidad argentina y española, Lionel Andrés Messi Cuccittini, en razón de su manifiesto desprecio y falta de respeto hacia México", se lee en la propuesta publicada en la gaceta de la Cámara de Diputados.La supuesta falta de respeto hacia México es el gesto del 10 con la camiseta del capitán del Tricolor, Andrés Guardado, que los jugadores intercambiaron al finalizar el encuentro. La acción de Messi provocó la ira del boxeador mexicano Canelo Álvarez, que a través de su cuenta de Twitter preguntó: "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?". A partir de allí, Álvarez publicó infinidad de tuits sobre la polémica, con tonos cada vez más confrontativos y hasta amenazantes, como "que le pida a Dios que no me lo encuentre".Sin embargo, varios días después, el pugilista terminó ofreciendo una disculpa a Messi y a Argentina por sus declaraciones. Por su parte, Messi negó cualquier falta de respeto hacia la selección mexicana. "El que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie. Es parte de un vestuario. No tengo que pedir perdón, ni le falté el respeto a la camiseta de México ni a nadie. Quedó ahí, no pasa nada", declaró Messi a los medios de comunicación.

