https://sputniknews.lat/20221210/los-archivos-de-twitter-revelan-la-colaboracion-de-la-red-social-con-el-fbi-para-censurar-a-trump-1133408825.html

'Los Archivos de Twitter' revelan la colaboración de la red social con el FBI para censurar a Trump

'Los Archivos de Twitter' revelan la colaboración de la red social con el FBI para censurar a Trump

El periodista Matt Taibbi lanzó otro lote de 'Los archivos de Twitter'. Los documentos revelan que la red social trabajó para censurar al exmandatario Trump... 10.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-10T14:00+0000

2022-12-10T14:00+0000

2022-12-10T14:11+0000

twitter

los archivos de twitter

donald trump

eeuu

internacional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0a/1133410158_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bcd41c4c3a99553ee72d6bb832078a0.jpg

Los ejecutivos de Twitter trabajaron en estrecha colaboración con el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), que supervisa todos los departamentos de inteligencia de EEUU, indican los nuevos documentos revelados por Matt Taibbi. La correspondencia interna de la red social muestra que sus empleados a menudo tomaban decisiones de manera arbitraria, y que incluso planeaban tomar represalias contra las cuentas para las que no podían encontrar violaciones con una aplicación más estricta en el futuro. Los archivos de Twitter. La Primera parte de la cancelación de Donald Trump incluyeron conversaciones internas entre ejecutivos de alto nivel de Twitter, incluido el exjefe de Confianza y Seguridad Yoel Roth, el exresponsable de Confianza y Políticas Vijaya Gadde, el asesor general adjunto y exabogado del FBI Jim Baker, y el exjefe de respuesta a crisis y elecciones de Twitter Patrick Conlon, quien anteriormente trabajó en inteligencia para el Departamento de Defensa de Estados Unidos.Además, se señala a dos grupos que estaban a cargo de la moderación de contenido en Twitter, el equipo de Operaciones de seguridad que usó un enfoque "basado en reglas" para abordar problemas como estafas y amenazas, y ejecutivos de políticas que Taibbi describe como "un grupo de alto nivel" que tomaron decisiones de contenido "sobre la marcha, a menudo en minutos y en base a conjeturas, llamadas instintivas, incluso búsquedas en Google e incluso en casos que involucran al presidente".Colaboración de Twitter con la Seguridad e Inteligencia de EEUULos registros de chat mostraron que los principales ejecutivos de políticas tuvieron reuniones semanales con el FBI, el DSN y el ODNI en las semanas previas a las elecciones, y hablaron sobre la supresión de la historia del New York Post en la computadora portátil del hijo del mandatario de EEUU Hunter Biden.La publicación también mostró el caos que estalló en las oficinas de Twitter ante la historia de la computadora de Hunter Biden.El exjefe de Confianza y Seguridad de la red social, Yoel Roth también habló sobre tener que perderse una reunión con el FBI y el DSN para poder sostener una llamada con la compañía Apple con el fin de evitar que Twitter sea eliminado de la App Store. Los registros de chat publicados no proporcionaron claridad sobre para qué era esa posible eliminación o qué tan cerca estuvo de suceder.Además, el exjefe de Confianza y Seguridad bromeó sobre tener que ocultar sus reuniones con las agencias de inteligencia en su calendario y dijo que se estaba quedando sin nombres genéricos para las reuniones.Ejemplos de censura electoral en TwitterOtro mensaje menciona que el FBI estaba informando sobre los tuits de los conservadores a Twitter, incluido uno de un exconcejal y republicano de Indiana que afirmó que las boletas por correo estaban siendo rechazadas por errores. Los ejecutivos de la red social finalmente decidieron que dicho tuit no violaba las reglas, pero muestra la participación del FBI en la supresión del discurso que el Buró tildó de dañino.Los empleados de la red social también consideraron tomar medidas sobre una broma del exgobernador de Arkansas Mike Huckabee, quien aseguró que pensaba enviar una boleta por correo para sus abuelos fallecidos. A pesar de que todos los ejecutivos sabían que el tuit era una broma, debatieron eliminarlo antes de decidir que no causaba ninguna confusión. Los ejecutivos pusieron restricciones a un tuit de Donald Trump, por lo que no se podía responder, compartir o dar me gusta, aunque no violaba ninguna regla específica. El actor conservador James Wood luego tomaría una captura de pantalla y compartiría la publicación, lo que enfureció a los ejecutivos de Twitter.Unos empleados de la red social comentaron la acción del actor estadounidense, pero al no encontrar motivos para hacerlo decidieron esperar por unos elementos más firmes para hacerlo en el futuro."Sí ¿Estás de acuerdo en dejar que este mienta [redactado] puede golpearlo duro en futuras [violaciones] con una base más firme?", indicó un empleado al respecto.Otro tuit de la congresista republicana de Georgia Jody Hice también fue criticado.Aunque el personal de Twitter estuvo de acuerdo en que el comentario sobre las boletas por correo era "más una declaración legítima", se le aplicó una etiqueta de advertencia. Mientras tanto, las publicaciones de Biden y otros demócratas que afirmaban que Trump y la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett intentarían robarse las elecciones se mencionaron en un chat y los ejecutivos de la red social las aprobaron de manera rutinaria.Por otro lado, un mensaje del fiscal general de EEUU, Eric Holder, indicó que la oficina de correos fue "paralizada deliberadamente" por la Administración Trump y recibió una etiqueta de advertencia genérica, pero se eliminó rápidamente. Una herramienta especial para censurar a TrumpEventualmente, Twitter crearía una nueva herramienta de "desamplificación" llamada L3 que suprimiría automáticamente los tweets que tuvieran una etiqueta de advertencia. Los ejecutivos de la red social inmediatamente quisieron usarlo con Donald Trump, pero tuvieron que esperar un día para que el sistema se pusiera en línea.Taibbi informó que los registros de chat muestran que Twitter estaba trabajando para censurar a Trump mucho antes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Usaron procesos automatizados que llama a bots para observar tanto a Trump como al sitio de noticias conservador Breitbart. Los bots buscaron ciertas palabras o frases provenientes de ciertas cuentas o ubicaciones y luego procedieron a tomar medidas automáticamente.Taibbi subrayó que incluso el 6 de enero, los ejecutivos de Twitter trataron de aplicar reglas al bloquear cuentas, aunque con un "conjunto de reglas ostensiblemente racionales y en constante expansión para regular cada situación de habla concebible que podría surgir entre humanos", y que se habían "infectado con el pensamiento grupal, llegando a creer sinceramente que era responsabilidad de Twitter controlar tanto como fuera posible, de qué podían hablar las personas, con qué frecuencia y con quién".El periodista agregó que la Administración Trump y los republicanos en general hicieron solicitudes de moderación a Twitter, pero Taibbi afirmó que hasta ahora no han podido encontrarlas, a pesar de las búsquedas. Lo que sí encontraron fue información sobre COVID-19 y política exterior, pero esas revelaciones tendrán que esperar mientras analizan los conjuntos de datos que se les proporcionaron.El actual jefe de Twitter, Elon Musk, reveló cómo la red social censuró la historia de filtración de información comprometedora sobre Hunter Biden, hijo del mandatario de EEUU, antes y durante las elecciones presidenciales de 2020. Esto sucede después de la publicación de la primera entrega de Los archivos de Twitter.

https://sputniknews.lat/20221112/el-futuro-de-twitter-y-los-grandes-retos-que-enfrenta-elon-musk-1132375518.html

https://sputniknews.lat/20221028/trump-aprueba-la-compra-de-elon-musk-twitter-esta-en-buenas-manos-1131940116.html

https://sputniknews.lat/20210107/perder-de-cara-al-publico-es-el-peor-fantasma-de-trump-las-consecuencias-del-asalto-al-capitolio-1094048470.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

twitter, los archivos de twitter, donald trump, eeuu