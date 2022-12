https://sputniknews.lat/20221212/argentina-vs-croacia-en-busca-de-la-final-del-mundial-de-catar-2022-1133471489.html

Argentina vs. Croacia en busca de la final del Mundial de Catar 2022

Argentina vs. Croacia en busca de la final del Mundial de Catar 2022

MOSCÚ (Sputnik) — Las selecciones de Argentina y Croacia se medirán este 13 de diciembre en el primero de los duelos de semifinales de la Copa del Mundo de... 12.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-12T18:00+0000

2022-12-12T18:00+0000

2022-12-12T18:00+0000

mundial de fútbol 2022 en catar

💬 opinión y análisis

⚽ deportes

lionel messi

luka modric

fútbol

argentina

croacia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0b/1133427037_0:193:3137:1958_1920x0_80_0_0_22e86d1de2ce9c38b1f3d2352e63ecf6.jpg

Argentina llegó a esta instancia tras superar a Países Bajos en penales y con la esperanza de repetir final como en 2014, y de ser posible, levantar nuevamente la copa como pasó en 1978 y 1986.Mientras que en frente tendrá a Croacia –subcampeona de Rusia 2018–, que llega con la moral muy alta tras dejar en cuartos, también por penales, nada menos que a Brasil, el gran favorito del torneo, y ahora tiene la mente puesta en su primer título del orbe.Será un duelo interesante pues son dos equipos que trabajan de manera colectiva pero que centran su dinamismo en sus capitanes y principales figuras, Messi y Modric.Simplemente ModricA estas alturas es muy difícil que los conocedores de fútbol no cataloguen al capitán de Croacia y mediocampista del Real Madrid, Luka Modric, como uno de los mejores futbolistas del mundo y dotado de un conocimiento del juego pocas veces visto.El veterano de 37 años no es segundo de nadie y ha dado recitales en casi todos los partidos de este torneo. Si ya fue figura y Balón de Oro en el anterior mundial, en este no está lejos de los mejores.El jugador del Real Madrid conoce muy bien a Messi, pero explicó que no es un partido contra el atacante argentino: "Claro que Leo es muy grande, es el mejor jugador de ellos, y vamos a tener muchas dificultades para pararlo, pero estamos preparados y vamos a darlo todo. Espero que sea suficiente para estar en la final".Modric aparece en todos los espacios y es tan indescifrable en Catar como lo es con el Madrid, aunque no haya anotado ni asistido en este mundial.El mejor MessiNo es un secreto que el 10 de Argentina es de los mejores jugadores del planeta, muy desequilibrante y que se ha presentado muy en forma en Catar.Sus goles ante México, Australia y Países Bajos, mas sus tremendas asistencias, lo ratifican como un extra clase. El atacante suramericano marcha segundo en goles del torneo con cuatro y en asistencias con dos. Pero por ahí dejó varios pases claves que sus compañeros no supieron aprovechar. Vale destacar que es la primera vez que logra anotar en partidos de eliminación directa, octavos y cuartos de final.A sus 35 años, Leo Messi es el argentino con más mundiales disputados, cinco, y con más goles con la selección (95), pero además ante Croacia igualará al alemán Lothar Matthäus como los futbolistas con más partidos (25) en Copas del Mundo, y también podría superarlo, pues tras las semifinales le quedaría un partido más en Catar, más allá del resultado.Todas las miradas están puestas en Messi, veremos si es capaz de guiar al equipo a una nueva final, la última fue en Brasil 2014.Croacia vs ArgentinaCroacia fue la revelación de Rusia 2018, pero en este certamen han sabido competir y aunque solo han ganado un partido, 4-1 a Canadá, no se dejan vencer tan fácil, o que les pregunten a los brasileños.El europeo es un equipo de un país pequeño pero con una grandeza futbolística increíble, pues suman seis participaciones en Copas del Mundo y en tres de ellas se han ubicado entre los cuatro primeros: terceros en Francia 1998, segundos en Rusia 2018 y falta por ver su puesto en Catar.En las estadísticas entre ambos hay una victoria por bando, Argentina se llevó el triunfo 1-0 en la fase de grupos de Francia 1998 y Croacia se impuso por 3-0, en la misma instancia, en Rusia 2018.Pero hay pocos "sobrevivientes" de ese duelo de hace cuatro años y la historia es bien distinta.El técnico de Croacia, Zlatko Dalic, que también dirigió el equipo en el Mundial de Rusia, resaltó que no se puede comparar lo que pasó antes y lo que se vivirá este martes en el estadio de Lusail.Mientras que para el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, será un duelo muy importante."Siempre es un objetivo jugar los siete partidos del Mundial, ahora tendremos por delante un gran rival como Croacia. Va a ser un partido muy lindo y esperamos estar a la altura", planteó el DT argentino.Argentina vuelve a ser favorita para este encuentro, pero como en otras ocasiones, Croacia puede dar al traste con las previsiones y podría regresar a una final, la segunda de manera consecutiva.

https://sputniknews.lat/20221116/que-estrella-del-futbol-crees-que-se-lleve-el-balon-de-oro-en-el-mundial-de-catar-2022-1132502497.html

https://sputniknews.lat/20221210/batistuta-felicita-a-messi-por-igualar-su-record-de-goles-en-los-mundiales-1133419099.html

https://sputniknews.lat/20221112/polemica-curiosidades-y-detalles-del-mundial-de-futbol-de-catar-2022-1132383459.html

argentina

croacia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, ⚽ deportes, lionel messi, luka modric, fútbol, argentina, croacia