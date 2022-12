https://sputniknews.lat/20221217/croacia-vence-a-marruecos-y-logra-el-tercer-puesto-en-el-mundial-de-catar-1133669723.html

Croacia vence a Marruecos y logra el tercer puesto en el Mundial de Catar

Croacia vence a Marruecos y logra el tercer puesto en el Mundial de Catar

La selección de Croacia venció por 2-1 a Marruecos y se quedó de esta manera con el tercer puesto en el Mundial de fútbol de Catar. 17.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-17T16:54+0000

2022-12-17T16:54+0000

2022-12-17T17:28+0000

mundial de fútbol 2022 en catar

los partidos del mundial de catar 2022

croacia

marruecos

fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/11/1133669542_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_fcebec817fe55d7a9efa0b91daca9b46.jpg

Los croatas abrieron el marcador a los siete minutos tras un gran gol de cabeza de Josko Gvardiol y cerraron la victoria con un tremendo gol de Mislav Orsic a los 42. Los marroquíes habían empatado a los 9 minutos, tras un buen cabezazo de Achraf Dari.Con una jugada ensayada los europeos abrieron el marcador al cobrar una falta de tiro libre, en la que Lovro Majer se la pone en la cabeza a Ivan Perisic que la cabecea parque que Gvardiol ponga un cabezazo imposible para el portero marroquí, Bono.Dos minutos después Dari aprovechó un mal despeje de la defensa croata y las dudas del portero europeo Dominik Livakovic para cabecear a placer el balón a las redes y poner el empate parcial.Pero los croatas fueron por la victoria y en el 42 el balón llegó al área defendida por los africanos que no lograron despejarlo y le cayó a Orsic que golpeó con rosca y la pelota chocó en el palo y se fue a las redes.La primera parte de esta final fue muy entretenida entre dos equipos que disfrutaron sobre el césped y lo dieron todo por la victoria.En la segunda parte ambos equipos trataron de anotar un gol y estuvieron cerca, los croatas de ampliar y los marroquíes de empatar el juego, pero no lo consiguieron y el marcador no se movió.De esta forma Croacia repite el tercer puesto logrado en 1998 y se ratifica como una de las mejores escuadras del planeta con tres semifinales en apenas seis mundiales.Por su parte Marruecos logra la mejor actuación de un equipo africano y se queda con el cuarto puesto de esta Copa Mundial Catar 2022.Mañana Francia y Argentina se medirán por la Copa del Mundo, en la gran final del Mundial.

https://sputniknews.lat/20221212/roacia-ansia-repetir-moscu-2018-marruecos-primer-pais-africano-en-llegar-a-semifinal-mundialista-1133482363.html

https://sputniknews.lat/20221214/copa-multipolar-los-equipos-pequenos-cambian-el-futbol-tradicional-1133548397.html

croacia

marruecos

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

los partidos del mundial de catar 2022, croacia, marruecos, fútbol