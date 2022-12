https://sputniknews.lat/20221217/este-pueblo-de-la-india-se-viste-de-blanco-y-azul-para-apoyar-a-argentina-en-catar-2022-1133673163.html

Este pueblo de la India se viste de blanco y azul para apoyar a Argentina en la final de Catar 2022

Este domingo Argentina y Francia se disputan la Copa del Mundo. Aunque en territorio argentino se vive a flor de piel la emoción de la final, a miles de... 17.12.2022, Sputnik Mundo

La propia Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha documentado cómo la pasión de la comunidad argentina por ver a su equipo en la final de la Copa del Mundo, con sede en Catar este 2022, desborda las calles de Buenos Aires, el obelisco de la capital argentina y muchos otros rincones del país suramericano.Sin embargo, en un barrio de la India decenas de casas se han pintado de azul y blanco, los colores de la camiseta y la bandera de Argentina, además de poblarse con estatuas de Messi al borde del río.Se trata de una localidad ubicada en el estado de Kerala, en el extremo suroccidental del país asiático.Aunque en la India está más esparcido el cricket inglés, herencia de la colonización del territorio por el imperio británico, y su fútbol nunca ha participado en torneos futbolísticos de alta manufactura, cada Mundial de fútbol es celebrado con fervor por varios habitantes del país, subraya una investigación del medio inglés The Guardian.Dado que el fútbol indio no figura en competencias como la que organiza la FIFA cada cuatro años, durante décadas los habitantes del país asiático han desarrollado afinidades con diferentes selecciones internacionales, pero ninguna goza del respaldo popular tanto como la Argentina de Diego Armando Maradona."Ese país y su equipo de fútbol simbolizan el deseo irresistible de la humanidad por liberarse a sí misma de la opresión. Vinculo sus batallas con la justicia y la supervivencia", estimó el primer ministro de Kerala, MB Rajesh.Además, Argentina y la India podrían compartir su aversión por Inglaterra, un país asumido como rival por la nación suramericana luego de que ser derrotada por Londres en la guerra de Las Malvinas en 1982, mientras que el país asiático luchó por su independencia en contra de la misma nación europea.El fútbol, inventado y practicado por los ingleses, que en Catar fueron eliminados por Francia en la fase de cuartos de final, es popular en la India desde la época del dominio colonial británico, cuando era jugado por los soldados.Kerala, un estado de orientación izquierdista con Gobierno socialista durante décadas, ha desarrollado y esparcido su amor por el equipo argentino en parte por el sentir revolucionario del país latinoamericano."Argentina es la tierra de Messi y el Che Guevara. Independientemente de que gane o no la final, continuaré siendo un fanático a muerte", declaró el economista Thomas Isaac, militante del Partido Comunista de la India, por ejemplo.En la localidad de Mallappuzhassery, el seguidor local S Abhijith organizó una colecta para comprar 3.000 camisetas de la selección de Argentina para distribuirlas entre la gente de cara al juego definitivo de Catar 2022."Para nosotros es la celebración más grande, nuestro equipo definitivamente ganará la copa", estimó.

