https://sputniknews.lat/20221220/medios-de-eeuu-zelenski-podria-visitar-el-capitolio-y-la-casa-blanca-esta-semana-1133793974.html

Medios de EEUU: Zelenski podría visitar el Capitolio y la Casa Blanca esta semana

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, podría realizar su primera visita a Estados Unidos desde que comenzó el conflicto en Ucrania el pasado 24 de... 20.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-20T22:50+0000

2022-12-20T22:50+0000

2022-12-20T23:15+0000

Altos funcionarios de Washington están en conversaciones para que se concrete una reunión presencial entre Joe Biden y Volodímir Zelenski el 21 de diciembre, cuando se revele el nuevo paquete de ayuda militar del país norteamericano a Kiev por 54.000 millones de dólares, de acuerdo con reportes de la cadena CNN. "La visita, que aún no se ha concretado y se ha mantenido en secreto por motivos de seguridad, coincidirá con la intención de la Administración [Biden] de enviar al país un nuevo paquete de ayuda en materia de defensa que incluirá sistemas de misiles Patriot. Su posible visita a Washington podría incluir también un discurso ante el Congreso", se lee en la nota de CNN. A su vez, el portal Axios informó que las autoridades del Capitolio se encuentran reforzando sus controles de seguridad para atender la posible visita del mandatario ucraniano al Congreso de Estados Unidos. De acuerdo con la prensa estadounidense, se espera que Zelenski se reúna con congresistas demócratas y republicanos y que, además, ofrezca un discurso en el recinto legislativo, en momentos en que la ayuda financiera a Ucrania ha sido severamente criticada por el ala republicana. El medio Punchbowl News detalló que muy pocos legisladores estaban enterados sobre esta visita, que representaría la primera vez que Zelenski salga de su país desde que Moscú inició la operación militar especial en suelo ucraniano. Una periodista de Bloomberg News que cubre la Casa Blanca publicó en sus redes sociales que Zelenski podría reunirse con Joe Biden en la Casa Blanca, pero no en el Congreso, a donde el mandatario demócrata no tiene planeado acudir. Punchbowl News también cita una supuesta carta firmada por la todavía presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en la que se invita a los legisladores a acudir al Capitolio para "una reunión muy especial sobre la democracia el miércoles [21 de diciembre] por la noche". Oposición republicanaEn noviembre pasado, tras la victoria del Partido Republicano en las elecciones intermedias cuyos resultados le permitirán tener la mayoría en la Cámara de Representantes, diversos congresistas de esa fuerza política expresaron sus intenciones de reducir la ayuda financiera y militar a Ucrania para enfocarse en los problemas internos del país, como la inflación o la crisis migratoria. "Estoy aquí como miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para decir que los días del dinero y equipo militar interminables para Ucrania están contados", advirtió el legislador estadounidense Matt Gaetz en una conferencia de prensa celebrada para anunciar una investigación en contra de Biden.El legislador prometió que no votará "ni un dólar más para Ucrania" y advirtió que tampoco respaldará la política de destinar equipo militar el régimen de Zelenski, que insiste en prolongar el conflicto con Rusia, según ha denunciado el Kremlin en varias ocasiones. Por su parte, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene aseguró que está trabajando en una iniciativa, junto con otros legisladores, para auditar la financiación norteamericana proporcionada a Ucrania y autorizada por Biden.

