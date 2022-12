https://sputniknews.lat/20221222/rusia-no-permitira-que-se-esconda-bajo-la-alfombra-la-verdad-incomoda-sobre-el-nord-stream-1133857806.html

Rusia no permitirá que "se esconda bajo la alfombra" la verdad "incómoda" sobre el Nord Stream

Rusia no permitirá que "se esconda bajo la alfombra" la verdad "incómoda" sobre el Nord Stream

Moscú no permitirá que la "verdad incómoda" sobre lo que realmente ocurrió con los Nord Stream 1 y 2 se "esconda bajo la alfombra", subrayó la embajada de... 22.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-22T14:30+0000

2022-12-22T14:30+0000

2022-12-22T14:30+0000

internacional

política

rusia

nord stream

nord stream 2

📰 sabotajes contra los gasoductos rusos nord stream

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0b/02/1132069667_0:59:1131:695_1920x0_80_0_0_5933a7056dd1d60a32ff6acf28f2dd89.png

Rusia seguirá insistiendo en que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre las explosiones que afectaron a las tuberías submarinas del Nord Stream. Además, la investigación debe continuar con la participación rusa, subrayó la embajada.La embajada señaló que no puede sino "acoger con satisfacción" la aspiración de los medios de comunicación estadounidenses de investigar el atentado terrorista contra los gasoductos internacionales Nord Stream. El resultado de la investigación de los reporteros difícilmente podría convenir a quienes beneficia culpar a Rusia, ya que después de tres meses de recogida de datos no se ha encontrado ninguna prueba de la supuesta "implicación" de Rusia. Esto no podía sino decepcionar a los detractores de Rusia, se subrayó.Los autores de la investigación deseaban permanecer anónimos. La Embajada de Rusia también lo notó declarando que no fueron sorprendidos como "los intentos de alejarse del "núcleo duro de la rusofobia" se califican automáticamente como un juego "del lado del Kremlin" en las filas del Occidente colectivo". Según la embajada, para conocer los verdaderos culpables del sabotaje solo hay que hacer preguntas correctas.La publicación estadounidense a la que hace referencia la embajada había subrayado el 21 de diciembre que "no hay pruebas en este momento de que Rusia estuviera detrás del sabotaje" de los gasoductos Nord Stream en septiembre. El informe citaba a un funcionario europeo anónimo, y la afirmación fue confirmada por otros 23 funcionarios diplomáticos y de inteligencia de nueve países entrevistados por el medio.Tras meses de investigación, varios funcionarios occidentales admiten en privado que es probable que Rusia no esté implicada en las explosiones, indica el informe. Incluso quienes siguen considerando a Rusia el principal sospechoso reconocen que el atentado no puede atribuirse inequívocamente a ningún país, añade el informe. Esto se explica principalmente por el hecho de que personas familiarizadas con el examen forense no han logrado vincular a Moscú con el incidente.Además, Washington, que al parecer intercepta regularmente la correspondencia entre funcionarios y militares rusos, no ha descubierto ningún indicio de que Moscú oculte su implicación en el atentado, según los funcionarios. Algunos representantes europeos habrían lamentado que muchos líderes mundiales acusaran al Kremlin de las explosiones, ignorando posibles motivos de otros países y organizaciones terroristas.En aquel momento, el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Zbigniew Rau, se apresuró a alegar en una entrevista radiofónica local que Rusia "puede haber dañado los oleoductos para ahondar las divisiones en Europa sobre la seguridad energética".El ministro federal de Economía de Alemania, Robert Habeck, también había sugerido que "Rusia diciendo 'no fuimos nosotros' es como decir 'yo no soy el ladrón'".Según el informe de investigación estadounidense, algunos funcionarios creen supuestamente que el ataque al Nord Stream podría haber sido llevado a cabo por diferentes entidades con el uso de drones submarinos o buques de superficie. Y aunque nadie duda de que los daños hayan sido el resultado de acciones premeditadas, según el informe, varios países, como Noruega, que suministra gas a Europa a través de gasoductos submarinos, temen que nunca se identifique al culpable.El ataque tuvo lugar el 26 de septiembre contra dos gasoductos rusos de exportación a Europa: el Nord Stream y Nord Stream 2. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartan un sabotaje selectivo. Nord Stream AG, el operador del gasoducto ruso, subrayó que los daños en los oleoductos no tienen precedentes y no se puede evaluar el calendario de reparaciones. La Fiscalía General de Rusia ha iniciado un caso de acto de terrorismo internacional a raíz de los daños sufridos por los gasoductos Nord Stream.A pesar de lo expuesto, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Jeppe Kofoed, declaró la determinación de su Gobierno de negar la participación de Rusia en la investigación del sabotaje y la identificación de los responsables. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, señaló que solo si Rusia participa en la investigación de los atentados puede considerarse creíble y objetiva.Tras un mes de investigación, el Ministerio de Defensa ruso informó a finales de octubre de que la Marina Real Británica participó en la planificación, organización y ejecución del ataque contra Nord Stream.El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, criticó el 22 de diciembre que ningún país de la UE parezca estar investigando adecuadamente las explosiones que rompieron los gasoductos Nord Stream.

https://sputniknews.lat/20221018/el-kremlin-tilda-de-absurdas-las-insinuaciones-de-su-implicacion-en-el-sabotaje-del-nord-stream-1131610148.html

https://sputniknews.lat/20221108/la-crucial-cumbre-climatica-de-la-onu-se-calla-ante-el-desastre-por-los-ataques-a-los-nord-stream-1132251291.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, rusia, nord stream, nord stream 2, 📰 sabotajes contra los gasoductos rusos nord stream