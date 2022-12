https://sputniknews.lat/20221225/boric-no-podemos-dar-por-sentada-la-democracia-tenemos-que-tratar-de-fortalecerla-1133956057.html

Boric: "No podemos dar por sentada la democracia, tenemos que tratar de fortalecerla"

Boric: "No podemos dar por sentada la democracia, tenemos que tratar de fortalecerla"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ofreció una entrevista al 'Diario Financiero', donde evaluó los avances, desafíos y proyecciones de su gestión

El mandatario recibió a la prensa el 22 de diciembre en La Moneda, sede del poder ejecutivo chileno, y ante la falta del voto mayoritario para elegir al titular de la Fiscalía de Chile, consideró que no se puede dar por sentada la democracia y es necesaria la construcción de consensos."Nosotros no podemos dar por sentada la democracia, tenemos que tratar de fortalecerla, desgraciadamente en el último tiempo en el parlamento ha habido una tendencia a la desintegración, a la dispersión más que a la unidad en torno a proyectos políticos de largo plazo. Se ha impuesto una lógica muy individualista que hace daño", recriminó.En cuanto al rechazo de la carta magna que elaboró una convención constitucional y que no recibió el respaldo mayoritario en un plebiscito celebrado el 4 de septiembre, Boric consideró que se trató de un fracaso colectivo. "Ese proceso fracasó y no sólo los 155 constituyentes, fracasamos como sociedad en eso y la sociedad rechazó ese proyecto", apuntó Boric.Ahora el proceso para elaborar una nueva constitución que sustituya a la vigente, impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet, contempla un consejo constitucional, una comisión de expertos y un comité técnico de admisibilidad."En mi mundo ideal me hubiese gustado otro modelo más parecido al de la convención pasada", admitió el presidente de Chile."(El nuevo modelo) no es exactamente lo que me gustaría, pero cuando veo a José Antonio Kast absolutamente en contra, también a algunos sectores que fueron críticos del acuerdo del 15 de noviembre en su momento, y cuando veo que la gran mayoría de los partidos logró poner por delante el bien común antes de las diferencias que tenían respecto de los puntos, habla bien de la madurez de quienes estuvieron involucrados", opinó.Boric dijo que es indispensable que la comisión de expertos sea diversa, no un conjunto de hombres privilegiados egresados de las mismas dos universidades. "Es importante que sea diverso, paritario, de regiones y con expertise en diversos temas, como derechos de la infancia, por ejemplo. Y espero que el órgano electo sea lo más representativo posible".También sostuvo que la presidencia chilena no participará de manera protagónica en el proceso de elaboración de una nueva carta magna.A nueve meses de ocupar La Moneda, Boric se dijo orgulloso del avance en materia de salud y sueldo mínimo, además de que las visitas de Estado al exterior le permitieron identificar la valoración que se tiene de Chile en el ámbito internacional.Aseveró que si bien en sus primeros meses de gobierno ha cambiado de perspectiva ante aspectos como el retiro de recursos de las Administraciones del Fondo de Pensiones (AFP), no ha comprometido sus principios."Los principios no los he cambiado, sigo siendo una persona de izquierda que cree profundamente en la democracia, en la igualdad, que cree que el Estado debe tener un rol mucho más relevante de dirección en la economía que el que ha tenido hasta ahora, que cree que tenemos que superar el Estado subsidiario y el neoliberalismo en Chile", declaró."Me he dado cuenta de que en los caminos para llegar a ello no basta solamente con declaraciones grandilocuentes frente a una cámara, sino que hay que construir consensos, y eso es un avance quizá un poco más lento. El camino es largo, es muy largo, pero mis convicciones de fondo las sigo sosteniendo", añadió.Boric sostuvo que para él no tendría sentido gobernar si no busca realizar transformaciones sustanciales en Chile para alcanzar una mejor distribución de la riqueza y el poder, como demanda la comunidad desde el estallido social de octubre de 2019."El estallido social no fue un invento, hay algunos que pretenden negarlo o sencillamente desacreditarlo. El malestar era real, es real. Hoy las prioridades podrán ser otras pero eso sigue ahí, no lo escondamos debajo de la alfombra", apuntó.Acerca de la declaratoria de estado de excepción en La Araucanía, Boric reconoció que se trata de un episodio doloroso pero ve avances en los últimos meses.

