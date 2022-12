https://sputniknews.lat/20221226/peru-contempla-reparacion-del-dano-a-familiares-de-fallecidos-en-las-protestas-1133958723.html

Perú contempla reparación del daño a familiares de fallecidos en las protestas

Perú contempla reparación del daño a familiares de fallecidos en las protestas

El Gobierno de Dina Boluarte informó que contempla reparaciones o apoyos solidarios para los familiares de las personas que han muerto durante las... 26.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-26T04:56+0000

2022-12-26T04:56+0000

2022-12-26T04:56+0000

américa latina

perú

📰 sucesión presidencial en perú (2022)

dina boluarte

gobierno de méxico

pedro castillo

congreso de perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0d/1133496065_0:148:3073:1876_1920x0_80_0_0_b4d9b745e5179f4daeddd26aa84e5e0d.jpg

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la administración actual, José Tello, informó a la prensa local la conformación de una comisión multisectorial que evalúe las rutas de reparación para las víctimas.Esta comisión estará conformada por integrantes del gabinete, sociedad civil, representantes de víctimas y la Coordinadora de Derechos Humanos, explicó el funcionario y dijo que se busca mitigar el dolor de las familias."Es una respuesta del Estado ante una situación, pero hay que tener en cuenta que es un paliativo. Estas personas no deben haber muerto en vano, los que no tienen que dejar bien claro este tipo de situaciones no puede volver a ocurrir y sobre todo no debemos permitir que el Perú ilegal intervenga", consideró."Lo que pudo ser una protesta saludable y democrática termine en violentistas, y más aún, como se ha demostrado, en un violentismo financiado por el lado oscuro", calificó Tello.Luego de que el 7 de diciembre anunciara su intención de disolver el Congreso, el entonces presidente Pedro Castillo fue separado del cargo por el propio poder legislativo, además de ser arrestado, hoy con un fallo de prisión preventiva de 18 meses bajo acusación de rebelión.Tras la deposición de Castillo, Boluarte tomó el control del ejecutivo peruano, lo que desató la inconformidad de miles de ciudadanos que han salido a las calles en distintas ciudades del país para expresar su repudio a la situación política y al Congreso, además de pedir elecciones adelantadas y la conformación de una asamblea constituyente para sustituir la actual carta magna.En una advertencia emitida al Gobierno de México, que se ha mostrado solidario con la familia de Castillo y ha expresado diferencias con Boluarte y el desarrollo de las decisiones ejecutivas, la embajada peruana en el país norteamericano admitió que al menos 26 personas han fallecido en las protestas.La Defensoría del Pueblo llamó a las fuerzas armadas y a la Policía Nacional a conducirse en el marco de la ley y a ejercer la fuerza de manera racional en la contención de las manifestaciones.

https://sputniknews.lat/20221224/tregua-por-ano-nuevo-pero-sin-bajar-la-guardia-recrudeceran-las-protestas-en-peru-en-2023-1133917229.html

https://sputniknews.lat/20221216/la-defensoria-de-peru-pide-a-policia-y-ejercito-hacer-uso-legal-de-fuerza-en-protestas-1133642094.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, 📰 sucesión presidencial en perú (2022), dina boluarte, gobierno de méxico, pedro castillo, congreso de perú