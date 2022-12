https://sputniknews.lat/20221230/en-peru-hay-un-gobierno-de-ultraderecha-1134165760.html

"En Perú hay un Gobierno de ultraderecha"

En el marco de la crisis institucional que afecta a Perú, el miembro del Parlamento Andino, Fernando Arce Alvarado, dialogó con GPS Internacional para analizar... 30.12.2022, Sputnik Mundo

La situación en Perú sigue motivando preocupación y atención. Tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción de la nueva presidenta Dina Boluarte, se han dado diversos episodios de violencia en las calles de todo el país. En este sentido, se han producido enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la población que se ha movilizado en apoyo a la continuación de Pedro Castillo como presidente.Ha sido difícil el ascenso y reconocimiento del expresidente Castillo, "porque incluso desde antes que él pueda ser considerado como presidente de la República hubo problemas de marginación y discriminación", aseveró el miembro del Parlamento Andino. En este marco, "estamos lejos de poder solidarizarnos con esas familias que fueron violentadas por las fuerzas del orden", indicó. A su vez, "no puede ser posible que al presidente Castillo se le hayan vulnerado sus derechos siendo apresado injustamente", aseveró.La oligarquía peruana está apoyando a Dina BoluartePor su parte, "con el actual Gobierno ya no hay facilidades para los pueblos originarios y su voto está siendo pisoteado y excluido", lamentó. En este sentido, "las comunidades campesinas, los ronderos, transportistas, gremios y sindicatos, han votado por un presidente y, el Congreso de la República, que no tiene nada de aprobación, hoy por hoy está haciendo lo que quiere", lamentó. En este marco, "se están intensificando las movilizaciones, lo cual va a continuar", concluyó Arce Alvarado.Las dificultades económicas entre los grandes desafíos de la administración BidenLa inflaciónes "uno de los mayores problemas" de Biden, dijo a Sputnik y M24 el escritor uruguayo radicado en EEUU, Jorge Majfud.La Corte Suprema de EEUU bloqueó la iniciativa del presidente Joe Biden que buscaba suspender la política sanitaria conocida como Título 42, según un documento divulgado el 27 de diciembre. En otro orden de noticias, la potencia norteamericana no tiene la capacidad para suplir la demanda de petróleo ruso, ya que sus expectativas de producción han bajado. En este marco, "el combustible ha sido uno de los grandes problemas en los meses anteriores con motivo de la guerra", indicó Majfud.Con respecto al impacto de la inflación, "con un 6 o 7%, la misma es muy alta para EEUU, aunque no es la de los principios de los años ochenta", sostuvo.Ello afecta obviamente a la clase trabajadora, "puesto que los aumentos de salarios están muchas veces por debajo de la inflación", expresó. Se nota claramente que hay una "fuerte reducción del poder adquisitivo de la población", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre la incidencia de las potencias emergentes en los cambios del sistema internacional.Música uruguayaEn Sputnik y M24 nos contactamos con el pianista uruguayo Federico Araujo, con quien dialogamos sobre su trayectoria en el mundo del tango así como de sus proyectos a futuro.

