Lula "ejerce un rol de liderazgo" al proponer más diálogo y menos armas en Ucrania

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva es uno de los pocos "líderes consistentes" en el mundo y debe aprovechar esa condición para facilitar la paz... 31.01.2023, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

luiz inacio lula da silva

olaf scholz

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

📰 conflicto en el este de ucrania

La propuesta del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, de conformar un foro que busque la paz entre Rusia y Ucrania se enmarca en su voluntad de "ejercer un rol de liderazgo en el mundo" en un momento de "falta de liderazgos", dijo a Spuntik el analista brasileño Pedro Barros.El experto, exdirector de Asuntos Económicos de la UNASUR y doctor en Integración Latinoamericana por la Universidad de Sao Paulo, destacó que el presidente brasileño es uno de los "liderazgos consistentes" que tiene el mundo en la actualidad y valoró que, en ese marco, utilice su influencia para facilitar la paz en Ucrania.Durante una conferencia de prensa tras la visita del canciller alemán, Olaf Scholz, este lunes 30 a Brasilia, Lula planteó la posibilidad de generar un órgano internacional en el que participen varios países interesados en respaldar las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev."Necesitamos que un grupo de países se siente con Ucrania y Rusia para intentar llegar a la paz", comentó, apuntando que hasta la fecha ha oído "muy poco" sobre esa posibilidad, dijo.La intención del presidente brasileño es que en ese encuentro también participen China y EEUU, por lo que planteará el tema en un futuro encuentro con el mandatario estadounidense Joe Biden.Barros aseguró que, con Lula a la cabeza, Brasil "es un país bastante interesado en fomentar la paz" tanto a nivel internacional como regional, donde ha apostado por "Latinoamérica y el Atlántico Sur como zonas de paz".Para el experto, la apuesta de Brasil por el diálogo podría ser una alternativa a otras formas de resolver conflictos como la aplicación de sanciones o los intentos de "tumbar al Gobierno" como sucedió con el Grupo de Lima y el Gobierno del estadounidense Donald Trump (2017-2021) en casos como el de Venezuela, donde no han tenido éxito.Barros elogió también la postura de Lula de no enviar armas a Ucrania, tal como solicitó EEUU y lo han hecho países europeos como Alemania. "Brasil no tiene intención de enviar municiones para que sean utilizadas en el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia", dijo el presidente brasileño en la conferencia posterior al encuentro con el canciller alemán, Olaf Scholz.En la misma línea, subrayó que el presidente brasileño "está muy comprometido con la paz, que es la tradición de la política exterior de Brasil" y aseguró que para Brasilia es fundamental "mantener las líneas diplomáticas con los dos lados del conflicto".Barros mencionó además como otros puntos fuertes de la agenda abordada con Scholz la cuestión ambiental, un campo en el que el presidente brasileño también busca erigirse como referente de la región al convocar, según anunció en 2022, a un foro amazónico que aborde las políticas para cuidar la selva amazónica.

