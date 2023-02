https://sputniknews.lat/20230207/heroes-de-cuatro-patas-asi-entrenan-a-los-perritos-rescatistas-de-mexico-que-ayudaran-en-turquia--1135506808.html

Héroes de cuatro patas: así entrenan a los perritos rescatistas de México que ayudarán en Turquía

Héroes de cuatro patas: así entrenan a los perritos rescatistas de México que ayudarán en Turquía

Balam, Orly, July y Rex son los cuatro perritos que viajan desde México hasta Turquía, en donde ayudarán en las labores de rescate luego de los fuertes sismos... 07.02.2023, Sputnik Mundo

A primera hora de este martes 7 de febrero, Balam, Orly, July y Rex —acompañados de sus manejadores— abordaron un avión rumbo a Turquía, en donde durante los próximos días formarán parte de las brigadas de rescate en la zona afectada tras los sismos de 7,8 y 7,5 grados registrados en dicho país de Oriente Medio y en Siria. Estos canes son capaces de detectar personas con vida y sin vida debajo de estructuras colapsadas, en las cuales se adentran durante algunos minutos para indicar en dónde su olfato detecta alguna presencia humana. ¿Quiénes son estos perritos rescatistas? ¿Cómo se entrenan? ¿Qué cuidados deben tener? ¿Cómo trabajan en las zonas de desastre? Sputnik platicó con Israel Zaragoza, coordinador de los binomios caninos del equipo USAR de Cruz Roja de México. Héroes de cuatro patasEn México, la Cruz Roja cuenta con once binomios caninos entre los cuales se encuentran perros detectores en estructuras colapsadas y otros que se especializan en la búsqueda en grandes áreas, señaló Zaragoza. Aunque, explica, la prioridad es que los perritos hallen personas con vida, estos también son capaces de avisar sobre la presencia de algún cadáver debajo de los escombros o en espacios abiertos. De acuerdo con el experto, Balam, Orly, July y Rex están certificados no solo por la institución, sino también por la Organización Internacional de Perros de Búsqueda y Rescate, la cual está avalada por la socia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Zaragoza detalló que tras una tragedia como la ocurrida en Turquía y Siria, la Cruz Roja activa una alerta para los perros de trabajo, como se les llama, y a sus manejadores, quienes deberán responder si tienen la disponibilidad de acudir a la zona de desastre.Balam, el más joven de los perros que viajan a Turquía, está al cuidado de Édgar Muñoz, quien fue también el manejador de Athos y Tango, dos perritos rescatistas que fueron envenenados y cuyo caso pasó a la historia, pues se trató del primero que fue llevado a juicio y se dictó una pena de 10 años contra el hombre que los envenenó por el delito de crueldad animal. Ambos radican en Querétaro. Orly, que también vive en dicho estado mexicano, tiene 3 años y 11 meses; mientras que July tiene 7 años y Rex 5 años y medio. Estos dos últimos viven en Puebla. La selecciónPara que un perrito sea adiestrado como perro de rescate, es necesario que su raza sea perteneciente a la de cazadores o rastreadores como lo son los labradores, los golden, los pastor alemán, pastor holandés, pastor australiano o un pointer.Los canes rescatistas, abundó, pueden ser seleccionados desde cachorros para poder ser entrenados; sin embargo, la edad ideal es de entre un año y máximo dos, pues se corre el riesgo de que si se empiezan a entrenar desde los primeros meses de vida su carácter puede cambiar y se tiene que empezar de cero, mientras que los perros mayores a 24 meses suelen tener un carácter ya definido. "Primero pasan por el filtro médico que se encarga de ver si el perro, morfológicamente hablando, está sano, y después el veterinario lo canaliza con los instructores en donde se la hace pruebas para ver si el perro no tiene ansiedad o es agresivo", dijo. El entrenamientoCada can, detalló, tiene un plan de entrenamiento individualizado que varía de acuerdo a la raza y al temple de cada uno de ellos. El entrenamiento de los perros se divide en dos: el uso de la nariz y la parte de la obediencia. Al inicio, destacó, es mucha socialización y cobro de recompensas. Cada can tiene a su manejador; es decir, su tutor, que es quien le da casa, comida y se encarga de mantener actualizado su entrenamiento y de que el can esté en buena forma física. Para ello, destacó, es necesario que también los manejadores se entrenen. El manejador, agregó Zaragoza, no solamente se capacita en la cuestión de obediencia del perro, sino que debe saber primeros auxilios para el perro y para humanos, además de tener conocimientos básicos de búsqueda en estructuras colapsadas y la capacidad de hacer un análisis estructural rápido. Todo esto para saber en dónde soltar a sus perros y así optimizar el tiempo de búsqueda. Cada can, señaló, puede realizar una búsqueda intensiva por alrededor de 30 o 40 minutos. Después de este tiempo, dijo, deben ser hidratados y deben descansar al menos una hora para poder continuar con su labor.

méxico

turquía

