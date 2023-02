https://sputniknews.lat/20230208/chile-se-enfrenta-a-centenares-de-incendios-forestales-y-bomberos-de-la-region-acuden-al-rescate-1135525103.html

Chile se enfrenta a centenares de incendios forestales y bomberos de la región acuden al rescate

Chile se enfrenta a centenares de incendios forestales y bomberos de la región acuden al rescate

Desde principios de febrero, Chile se encuentra luchando intensamente contra las llamas, sin embargo, por las altas temperaturas que han superado los 40º C... 08.02.2023, Sputnik Mundo

Chile se encuentra con más de 300 incendios forestales activos debido a temperaturas que superarán los 37º C desde la región de Coquimbo hasta La Araucanía las cuales se acrecientan por las influencias del viento Puelche. El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, sostuvo el 7 de febrero que de los 301 focos de incendios forestales activos registrados en el país, han sido controlados 169 y 81 combatidos por los bomberos.Sin embargo, un último balance indicó que se mantienen 309 focos activos, de los cuales son 82 los que están siendo combatidos. Ademas, de las influencias de los fenómenos naturales que influencian los incendios forestales existen 15 sospechosos de haber iniciado el accidente. Según pronósticos esta nueva ola de calor extremo durará hasta el viernes 10 de febrero. Las zonas más afectadas son las regiones de Ñuble, Bío-Bío y La Araucanía que se encuentran en alerta roja. Por esa razón, se han enviado 151 mensajes por medio del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) para celulares, con el objetivo de que las personas evacúen los sectores poblados.No obstante, los focos de incendios amenazan con extenderse a otras regiones. En consecuencia, las autoridades declararon en alerta roja a la región de Los Ríos por un incendio en los municipios de Corral y Valdivia. Además, de posibles nuevos focos en O'Higgins y la región Metropolitana de Santiago.El subsecretario informó también, que en la región del Ñuble y en La Araucanía se nombró a dos jefes de la Defensa Nacional, Jorge Salinas y Rubén Castillo, respectivamente, quienes junto a las Fuerzas Militares están encargados de resguardar y proteger el orden público de las regiones. También agregó, que “los jefes de la Defensa Nacional no han considerado necesario declarar el toque de queda”El 7 de febrero, la cifra oficial de muertos bajó de 26 a 24 por una rectificación del Gobierno y el número de heridos llegó a 2.180 en las regiones de Maule, Ñuble, Bío-Bío y La Araucanía. Debido a que se han consumido más de 290.000 hectáreas y calcinado 1.145 viviendas, el funcionario, destacó que se coordinan medidas de ayuda para los damnificados.Brigadistas de todo el país acuden a las regiones afectadasEn la primera línea en el combate contra los incendios en el centro sur de Chile se encuentran trabajando unos 2.200 brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y de las compañías forestales, además de 3.400 bomberos de la zona y de otras regiones quienes llegaron a redoblar los esfuerzos para apagar los siniestros.A diferencia de los brigadistas forestales, los bomberos en Chile son completamente voluntarios y no reciben un sueldo por su trabajo en las emergencias. Por ello, el Gobierno expresó su inquietud de que hay empleadores que están exigiendo a sus funcionarios que se encuentran en labores de emergencia a regresar a sus puestos de trabajo.A pesar de la inquietud del Gobierno, el ministro de Trabajo chileno, Giorgio Boccardo, advirtió a las empresas que obliguen a los bomberos a regresar a sus puestos de trabajo se les impondrán multas.Otro relato de un bombero, señala que "los bomberos de acá [la localidad de Santa Juana] están trabajando sobre 18 horas diarias, durmiendo muy poco, poniendo toda su garra (…) es un poco contradictorio que tú estés sirviendo a otras personas y que te llamen para decirte que tu casa se está quemando", destaca Danilo Figueroa, un electricista y técnico en enfermería que lleva más de 20 años como bombero.Sin embargo, el esfuerzo es necesario ya que "se puede generar una situación muy compleja desde el punto de vista climático. Por lo mismo hay que preparar todos los equipos ante la eventualidad y necesidad de poder combatir incendios que pudieran presentarse", afirmó Monsalve.Ayuda internacionalLos Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército español se desplazaron el 7 de febrero hasta la localidad de Las Toscas, en la comuna de Yumbel una de las zonas más afectadas por el fuego. Ellos, son expertos en el trabajo con helicópteros, camioneta todoterreno, materiales y drones especializados para estas contingencias.Por otra parte, desde México llegaron 150 brigadistas también con la misión de desplegarse y actuar en la región central de Bío-Bío situada a unos 500 kilómetros al sur de la capital y epicentro de los incendios.Monsalve informó además que en las próximas horas se espera el arribo de 33 brigadistas procedentes de Colombia y que los nuevos 150 brigadistas mexicanos se suman a los 157 connacionales que ya se encuentran trabajando en la zona del desastre. Asimismo, Chile cuenta con el apoyo de 64 brigadistas de Argentina.En la lucha contra las llamas, se incorporó además desde EEUU el avión Ten Tanker, el cual es el avión cisterna disponible más grande del mundo con capacidad para 36.000 litros de agua. Aunque, desde el 7 de febrero sufre una falla técnica y se espera que no pueda operar por al menos 72 horas.Mientras la ayuda internacional sigue llegando, el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, anunció en Twitter que su país enviará 80 bomberos y socorristas "en las próximas horas" a Chile "para apoyar a sus homólogos que luchan valientemente desde hace varios días contra incendios muy intensos".

