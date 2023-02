https://sputniknews.lat/20230209/hasta-donde-podria-escalar-el-deterioro-de-las-relaciones-entre-eeuu-y-china-a-causa-del-globo-1135561975.html

¿Hasta dónde podría escalar el deterioro de las relaciones entre EEUU y China a causa del globo?

Además de poner en el filo de la navaja a Estados Unidos, un globo chino de naturaleza civil, de acuerdo con Pekín, fue aprovechado por la Administración Biden... 09.02.2023, Sputnik Mundo

El aparato, que fue derribado por un avión militar, según informó el Departamento de Defensa estadounidense, no es el primero de su naturaleza que sobrevuela territorio estadounidense, advirtió la Casa Blanca, sino que ya habían sucedido episodios así en la isla de Hawái, ante la inacción de Trump, recuerda el maestro en estudios de Asia y África con especialidad en China David Nazar Coutiño, egresado del Colegio de México, en una entrevista con Sputnik.Los funcionarios de inteligencia de Trump desconocieron las afirmaciones de Washington. "Lo que dice la Administración Biden es: 'Esto ya pasaba pero antes no se hacía nada', si esto es cierto, es un indicador interesante también de que las relaciones (de EEUU con China) son mucho más tensas como para considerar que esto sí es una amenaza a la que hay que responder", apunta el estudioso."China es una amenaza"En este episodio queda claro que el discurso estadounidense busca enmarcar a China como una amenaza para su soberanía, estima Nazar Coutiño."El surgimiento de China como potencia sí es contestatario a nosotros o sí puede ser contestatario a este orden mundial, que si bien es multipolar, tiene una potencia mucho más fuerte o hegemónica que las demás", valora el egresado del Colmex que ponderan los etadounidenses sobre la situación.En sentido contrario, recuerda, China ha reiterado durante estos años de confrontación con Estados Unidos que su crecimiento económico no es hegemónico ni busca implementar dinámicas imperialistas en el globo."Si antes estos incidentes se dejaban pasar un poco más y ahora ya no, es un indicador de que Estados Unidos sí considera con mucha más seriedad la amenaza de China y tal vez, sobre todo, el hecho de que esta vez esto se haya dado a conocer y se haya derribado el globo, de que ya no está dispuesto a tolerar que pasen esta clase de cosas", subraya.La aparición de la OTAN en las tensionesUnos días después del derribo militar del globo chino que sobrevolaba territorio estadounidense, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, aseveró que hay un "patrón de comportamiento chino" que puede deducirse del objeto volador."Hemos visto un aumento de las actividades de inteligencia china en Europa, nuevamente, en diferentes plataformas. Usan satélites, usan cibernéticos y, como hemos visto en Estados Unidos, también globos", sostuvo el titular de la alianza militar occidental.Además, Stoltenberg sostuvo, en referencia al conflicto en Ucrania, que "lo que pasa en Europa hoy podría pasar en Asia mañana", como vaticinando la apertura de un frente de guerra occidental en las inmediaciones chinas.No obstante estas declaraciones, Nazar Coutiño considera que "nadie sensato" está buscando una guerra que enfrente a dos potencias nucleares, como son China y Estados Unidos, por el riesgo de aniquilación mutua.Sobre el señalamiento de Stoltenberg y suponiendo que, contrario a lo que aseguró Pekín, el globo no es un aparato civil que se haya desviado de su curso programado e ingresado al espacio aéreo estadounidense por accidente, apunta el universitario, recoger inteligencia es una práctica común de las potencias políticas del planeta."No es algo que Estados Unidos no haga, lo que es nuevo en el escenario, nuevo a nivel de décadas, es que China lo haga a nivel mundial, de que China tenga capacidad económica para hacerlo. Hay una potencia que está surgiendo y su surgimiento en el espacio limitado de la sociedad internacional implica movimientos, implica desbalances", pondera.¿Por qué un globo?El globo que ha desatado una tensión nueva entre China y Estados Unidos tiene la ventaja de que vuela muy alto, por encima del área de traslado de aviones comerciales y militares, explica el egresado del Colegio de México.Además de generar ventajas técnicas para la exploración, un aparato como el que fue derribado por el Pentágono genera una ambigüedad porque estaba flotando en torno a los 18 kilómetros de altura, lo que permite interpretaciones relativas sobre su presencia en el espacio aéreo nacional, que se considera en torno a los 13 kilómetros de elevación, explica, si bien no existe un consenso inequívoco en el diálogo internacional.A nivel técnico, Nazar Coutiño explica que los globos no son aparatos usuales de espionaje, ante la existencia de satélites, sin embargo, sus ventajas son de movilidad, capacidad de detenerse, de estar más tiempo en un mismo lugar, además de permitir un desgaste presupuestal en caso de pérdida menor al de otra clase de equipos, como un avión.Su naturaleza explorativa, abunda, le permite recoger más evidencia reposada que un satélite, en proceso de rotación.Incluso si Pekín estuviera malversando la naturaleza del globo y si fuera un aparato de espionaje, tendría ventajas estratégicas como que el ingreso de un avión al espacio aéreo estadounidense sería más difícil de justificar, abunda el estudioso.¿Quién es el ganador de este episodio entre Pekín y Washington?Sobre quién sacó la mejor ventaja del episodio de tensiones diplomáticas en torno al globo, el especialista en temas chinos considera que ambas partes están buscando ya sacar provecho de la situación en múltiples direcciones, incluido por ejemplo el Partido Republicano, opositor a Biden, que ha criticado su gestión del caso.A nivel de opinión pública, ya hay consecuencias internas tanto en China como Estados Unidos, estima. En el caso del país asiático, le permite figurar a su rival como un actor que exageró en su respuesta militar contra el aparato."Mientras que Estados Unidos puede intentar demostrar que es contundente ante las amenazas chinas, además, entre paréntesis, más contundente que la Administración Trump, que según él ya había recibido antes esta clase de amenazas y no había hecho nada al respecto", describe Nazar Coutiño.En términos generales, destaca, lo que sí deja evidenciado todo el episodio del globo es que Pekín y Washington no están generando canales de comunicación directa para resolver mediante el diálogo frontal de alto nivel incertidumbres como la que desató la identificación del aerostato.Al menos no se dio a conocer, matiza, una conversación directa entre Biden y su par chino, el presidente Xi Jinping, en cambio, se vio el primer escenario de ensombrecimiento de las relaciones bilaterales desde la reunión de ambos mandatarios celebrada en noviembre de 2022.El globo "cortó el proceso de relajamiento de las tensiones" que se vislumbraba derivado del encuentro bilateral, estima, como también demuestra la cancelación del viaje del titular del Departamento de Estado, Antony Blinken, a territorio chino, en espera de un momento más preciso del intercambio entre ambas potencias.

