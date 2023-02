https://sputniknews.lat/20230214/por-que-las-empresas-chilenas-tienen-una-percepcion-negativa-de-la-economia-para-2023-1135744235.html

¿Por qué las empresas chilenas tienen una percepción negativa de la economía para 2023?

¿Por qué las empresas chilenas tienen una percepción negativa de la economía para 2023?

Un reciente informe del Banco Central de Chile dio a conocer la percepción negativa de las empresas para el desarrollo económico en 2023. La inflación y el...

Las empresas chilenas esperan que este año "su desempeño continúe empeorando" y que la inflación esté por encima de lo normal, según el Informe de Percepciones de Negocios del Banco Central, de febrero de 2023. Sin embargo, esto no debería generar "disrupciones significativas para el desarrollo de sus actividades".El reporte detalló los altos costos y la limitada holgura para nuevos ajustes de precios, lo que "ha tenido como consecuencia una reducción adicional de los márgenes de ganancias". Asimismo, establece que los costos "seguirán subiendo, especialmente los costos fijos"Además, el informe recoge se espera que la inflación esté "por encima de lo normal" en 2023.Santiago Rosselot, economista e investigador de la Fundación Sol, explicó a Sputnik que en enero se produjo una tasa de inflación más alta de lo proyectado: "Fue de 0,8% y se esperaba un 0,4% más o menos. Es una situación problemática para la sociedad".El informe emitido por el Banco Central da cuenta que la dotación de trabajadores en las empresas se encuentra a niveles inferiores a los de la pandemia y que solo está creciendo en aquellos rubros marcados por la estacionalidad como, por ejemplo, los sectores de hotelería, turismo y retail (comercio minorista).La inflación afecta a las pequeñas empresasRichard Luengo tiene una pequeña heladería en la localidad de Algarrobo, balneario ubicado a 95 kilómetros al norte de Santiago, donde trabajan seis personas. Contó a Sputnik que durante los últimos meses el valor de los productos que compra para preparar los helados ha subido considerablemente debido a la inflación."Al comienzo comprábamos las cajas de preparado para helado a $15.000 pesos [alrededor de 19 dólares] y actualmente las compramos a $18.000 [23 dólares], o sea un 20% más. Los insumos como plástico, cartón reciclable también han subido bastante, incluso a más del doble de su valor", contó Luengo.El alza inflacionaria sobre los insumos ha repercutido también en la subida de precios de los productos que venden, explicó el comerciante.El efecto en los consumidoresPese a que el informe del Banco Central señala que las empresas esperan no subir precios para no impactar el bolsillo de los consumidores, lo cierto es que la Canasta Básica Familiar tuvo un alza del 28,2% en el último mes de 2022, con un costo cercano a los $64.407 (81 dólares).Rosselot explicó a Sputnik que la inflación y los bajos salarios hacen que la crisis económica impacte directamente en los hogares más vulnerables del país. El salario mínimo en Chile es de $410.00 (516 dólares).El economista puntualizó que los salarios están desajustados del costo real de la vida, y que a ello se le debe sumar el impacto de la pandemia en términos de pérdida de empleo e inflación.Uno de los rubros que genera gran empleo, principalmente en las áreas urbanas, era el de la construcción. No obstante, y según el informe emitido por el Banco Central, tanto el sector de la construcción como el inmobiliario continúan siendo los de peor desempeño y expectativas."Las ventas de viviendas se han ralentizado y han aumentado los desistimientos, en tanto que la entrada de nuevos proyectos no habitacionales es escasa", señala el documento.Para el economista e investigador de la Fundación Sol, no tan solo se debe hablar de recuperar empleos, sino que también la calidad de estas nuevas fuentes de trabajo."De los empleos recuperados pospandemia, el 97% son informales o endebles, es decir, de empleos de mala calidad", dijo Rosselot.¿Cómo se puede revertir la situación?Rosselot explicó a Sputnik que es el Banco Central quien tiene el mandato de controlar la inflación y que ha estado operando con aumentos grandes de la tasa de política monetaria.Rosselot explicó que una forma de ayudar, principalmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), sería a través del acceso al crédito: "Sería una medida concreta que se podría tomar para mejorar su posición de cara a la crisis".Asimismo, el economista llamó al Ejecutivo y el Parlamento a reajustar el salario mínimo y que como base sea la línea de la pobreza. La Fundación Sol presentó el 2022 una propuesta de reajuste del salario mínimo, que llegaría a $740.000 (932 dólares), al 2025, con la cual busca superar la línea de la pobreza para un hogar de referencia de cuatro personas.

