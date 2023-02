https://sputniknews.lat/20230217/chatgpt-la-inteligencia-artificial-que-redacto-el-discurso-de-un-legislador-argentino-y-es-furor-1135884270.html

ChatGPT, la inteligencia artificial que redactó el discurso de un legislador argentino y es furor

La lectura de un texto generado por esta tecnología por parte de un diputado nacional terminó de cristalizar una realidad insoslayable: la inteligencia... 17.02.2023, Sputnik Mundo

La vertiginosa popularización del ChatGPT, el prototipo de chatbot de inteligencia artificial (IA) desarrollado por la firma OpenAI, dispara el entusiasmo de millones de personas en el mundo, pero también suscita el debate en torno a su uso.En Argentina, la polémica se desató cuando, en el Congreso de la Nación, el diputado Rodrigo de Loredo —de la alianza opositora Juntos por el Cambio— leyó un discurso generado por este sistema. Solo al finalizar su alocución aclaró lo que hizo: los legisladores quedaron atónitos al descubrir que el texto no había sido redactado por su colega.El episodio posicionó la innovadora herramienta en el centro de la agenda, y potenció su popularidad entre aquellos que aún no estaban familiarizados. ¿Cómo se explica la precipitada difusión de esta tecnología en todo el mundo?Romper el paradigma"Estamos frente a algo completamente revolucionario: esto va a impactar en la vida de todas las personas, sin distinción de clase. Y cuando un producto cambia tanto la manera en que la gente hace las cosas, es inevitable que se haga viral", dice a Sputnik Nicolás Méndez, especialista en tecnología.Efectivamente, desde que la empresa fundada por Elon Musk y Sam Altman lanzó el producto, el 30 de noviembre de 2022, sumó una incontable cantidad de visitas al sitio: más de 100 millones de personas ya se registraron para utilizar el servicio."Solo en enero hubo más de 600 millones de ingresos: es realmente impresionante", sostiene ante Sputnik el analista de comunicación digital Enrique Fraga.El imprevisto factor disruptivo es la masividad que alcanzó la herramienta: "Este tipo de tecnología ya existía, pero ahora se abrió al uso masivo e inmediatamente explotó a nivel global. Está teniendo una repercusión nunca antes vista", afirma la consultora tecnológica e investigadora Natalia Zuazo.La popularidad del sistema se explica por el complejo entramado que lo sustenta: "ChatGPT es un modelo de lenguaje entrenado por más de 175.000 millones de parámetros extraídos de internet. Es inmenso", describe Fraga. "Si bien cuenta con muchísima información, apunta centralmente a simular una conversación humana".Cuando de inteligencia artificial se habla, el cielo es el límite. Es que, dejando de lado los diálogos que pueden mantenerse con el sistema, las posibilidades son infinitas. "La herramienta puede crear una incalculable cantidad de contenidos con un sentido humano: lo crucial es que tranquilamente podrían haber sido redactados por un especialista", agrega el analista.La potencialidad del sistema para desempeñar tareas cotidianas o profesionales no tiene techo. En palabras de Méndez, "el chat ofrece soluciones para cualquier persona que escribe o crea contenido en base a un texto. Puede redactar la introducción de un libro, o recetas de cocina con ingredientes específicos, o inventar rutina de ejercicios de gimnasio, e incluso para crear el nombre de un emprendimiento".La gran ventaja de la herramienta es que simplifica procesos tediosos: "El ahorro de tiempo es central. Aplica para tareas repetitivas pero también creativas: si necesito responder a un correo electrónico formal, lo que a mí me llevaría varios minutos, a la máquina le insume solamente unos segundos", advierte Fraga.La información, el bien más preciadoLa irrupción del ChatGPT se inscribe en un escenario global signado por la inconmensurable cantidad de datos que circula en la red. Es esta la razón que explica el grado de sofisticación del formato."Esta tecnología revisa una base de millones de correos y recopila las mejores prácticas. Uno puede apalancarse en esa información para no tener que empezar desde cero: esa es la gran ventaja del sistema", sostiene Méndez.El aprendizaje del que se alimenta el programa reviste un papel protagónico. Al utilizar la herramienta, entre el usuario y el sistema se establece una relación simbiótica: "Los desarrolladores buscan que más gente ingrese para recopilar más información y optimizar el funcionamiento", postula Zuazo. La investigadora traza una analogía culinaria: "Es como si estuvieran probando una receta y nos invitaran a agregar ingredientes para mejorarla", agrega.La creciente complejidad del chat se nutre del uso público: "Esta tecnología aprende de la información que ingresan los usuarios, y eso incluye desde las palabras utilizadas hasta las formas de expresarse", dice Fraga.¿El trabajador contra la máquina?Si algo caracterizó a las producciones de ciencia ficción del siglo XX fue la preocupación en torno a la amenaza que puede significar para la humanidad el desarrollo de sistemas informáticos inteligentes. Lejos de este tipo de distopías, hoy la amenaza concreta se posa sobre el mercado laboral: "El problema de la IA es que puede llevar a cabo tareas incluso mejor que cualquier persona", advierte Méndez.Si bien la historia registra episodios de saltos tecnológicos que dispararon el temor a la pérdida masiva de empleos, en este caso el escenario es cualitativamente diferente.Según el experto, "esto solo había pasado dos veces: en la revolución industrial y en los 80, con el auge de las computadoras, cuando las personas pasaron a dedicarse a tareas creativas en lugar de manuales o de cálculo. El problema de la IA es que cubre todos los aspectos de la creatividad: eventualmente no habrá nada que el humano pueda hacer mejor que la IA".Sin embargo, esta lectura no es unánime: "No veo una amenaza. Están los pesimistas que ven en esta herramienta un sustituto del trabajo intelectual de las personas, pero también estamos quienes vemos en esta tecnología algo que va a potenciar la creatividad humana", responde Fraga. "Yo veo en esta tecnología un potencial muy grande para favorecer y transformar la manera en la que creamos contenido", agrega.Bajo esta perspectiva, el quid de la cuestión reside en el control que logre ejercerse sobre la IA. Según Natalia Zuazo, "la tecnología es una herramienta para resolver cuestiones tediosas, como el manejo de grandes datos. Pero las decisiones siempre están en manos de las personas".Lo cierto es que el incipiente pero exponencial desarrollo de esta tecnología aún ofrece un margen temporal para planificar cómo se lidiará con él. "Tenemos una ventana de tiempo para pensar el modo de adaptarnos a su irrupción: los gobiernos todavía pueden recalibrar las ideas sobre la IA y pensar mecanismos de control. No sabemos cuándo va a pasar: solo sabemos que va a ocurrir", dice Méndez.La democratización del conocimientoEn la era de la aldea global, donde el surgimiento de una innovación digital se extiende alrededor del mundo, suelen emerger espacios de intercambio entre los usuarios. El caso del ChatGPT no es la excepción: en Argentina, un grupo de jóvenes desarrolló BrainTrade, la primera plataforma a nivel mundial destinada a difundir las producciones hechas bajo el programa.La principal finalidad de Braintrade es "compartir y democratizar las creaciones con la primera herramienta masificada que es ChatGPT. La gente puede compartir sus producciones y consejos para los que están descubriéndola", afirma uno de sus fundadores, Nicolás Méndez.El objetivo del proyecto es divulgar esta tecnología: "Queremos democratizar la herramienta a nivel mundial para que todos formen parte de la revolución que ocurre hoy en día. El objetivo es que todos mejoremos el uso que le damos a la inteligencia artificial", destaca el especialista.

