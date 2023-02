https://sputniknews.lat/20230217/eeuu-escala-conflicto-con-china-por-la-visita-de-un-alto-funcionario-del-pentagono-a-taiwan-1135918215.html

EEUU escala conflicto con China por la visita de un alto funcionario del Pentágono a Taiwán

De acuerdo con el diario británico Financial Times, Chase, el principal funcionario del Departamento de Defensa en lo que a China respecta llegó el 17 de marzo a Taiwán, tras pasar por Mongolia. Se trata de la segunda visita a la isla de un funcionario del Pentágono en cuatro años, pues en 2019 viajó también a la isla asiática el subsecretario para el este de Asia, Heino Klinck.También la visita sucede después de que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, la demócrata Nancy Pelosi, visitara igualmente Taiwán en agosto del 2022, a pesar del rechazo explícito de las autoridades en Pekín.Ante los rumores de la llegada del funcionario, el gobierno chino había declarado su "firme rechazo a cualquier contacto oficial entre Estados Unidos y Taiwán".Hace apenas dos semanas, el titular del Departamento de Estado de los EEUU, Antony Blinken, canceló su viaje oficial a China, que incluiría una reunión con el presidente Xi Jinping, a causa de la aparición de un globo chino sobre territorio estadounidense. Pekín reconoció inmediatamente el dispositivo volador como propio, pero aseguró que se trataba de un aerostato de recolección de datos meteorológicos que entró accidentalmente en el territorio estadounidense. El gobierno del presidente Joe Biden ordenó su derribo de todas formas cuando el globo se encontraba cruzando la costa de Carolina del Sur.Desde ese momento, Washington subió la temperatura a la retórica contra Pekín y hasta atacó otros tres objetos no identificados que sobrevolaban su territorio, mismos que luego debió admitir que no tenían nada que ver con China.Por su parte, tanto el Ministerio de Exteriores y el de Defensa de China criticaron la reacción del gobierno de Biden y calificaron de "excesiva" la medida de derribo.Desde Pekín también recordaron que en el último año 10 artefactos estadounidenses sobrevolaron ilegalmente el espacio aéreo chino.Durante la visita de Pelosi a Taipéi, China le había pedido a los Estados Unido que "dejara de entrometerse en la cuestión Taiwán y deje de crear nuevos factores que puedan generar tensiones en el Estrecho de Taiwán”, según declaró el entonces Ministerio de Relaciones Wang Yi.

