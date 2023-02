https://sputniknews.lat/20230221/onu-es-vital-que-continue-el-compromiso-entre-rusia-y-eeuu-sobre-asuntos-nucleares-1136067297.html

ONU: es vital que continúe el compromiso entre Rusia y EEUU sobre asuntos nucleares

ONU: es vital que continúe el compromiso entre Rusia y EEUU sobre asuntos nucleares

La Organización de las Naciones Unidas considera que mantener el diálogo de alto nivel entre Rusia y Estados Unidos sobre asuntos nucleares es un asunto... 21.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-21T23:12+0000

2023-02-21T23:12+0000

2023-02-21T23:16+0000

defensa

eeuu

francia

reino unido

onu

otan

start iii

control de armas

el mensaje de putin a la asamblea federal en 2019

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/106678/15/1066781500_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_e6a91f6565af17e6a18b83724cd9028a.jpg

"Es vital tener un compromiso continuo de alto nivel entre dos de las potencias nucleares más poderosas del mundo", afirmó Dujarric durante una rueda de prensa. "Es por eso que pedimos que se reanude su implementación".De forma paralela, Rusia aseguró que su decisión de suspender su participación en el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) puede revertirse, pero siempre y cuando Washington muestre voluntad política y haga esfuerzos para desescalar la situación en Ucrania. Moscú también dijo que seguirá cumpliendo con las restricciones cuantitativas a las armas ofensivas estratégicas, a pesar de suspender su participación en el START III y seguirá intercambiando notificaciones con Estados Unidos sobre lanzamientos de misiles balísticos.El Reino Unido y Francia, entre otros, han pedido a Rusia que reconsidere su decisión sobre el START III.El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo en su discurso ante la Asamblea Federal del 21 de febrero que Moscú suspenderá su participación en el START III."Me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Repito, no se retira del Tratado, no, suspende su participación", señaló el jefe de Estado.En este contexto, recordó una declaración de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hecha a principios de febrero de 2023 "con una exigencia de facto de que Rusia, como ellos decían, 'volviera a cumplir el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas', incluyendo permitir inspecciones de nuestras instalaciones nucleares, de defensa"."Bueno, ni siquiera sé cómo llamarlo: es un teatro del absurdo. Sabemos que Occidente está directamente implicado en los intentos del régimen de Kiev de atacar nuestras bases aéreas estratégicas", resaltó Putin.Asimismo, subrayó que los drones utilizados para este fin fueron "equipados y mejorados con la ayuda de especialistas de la OTAN". "Ahora también quieren inspeccionar nuestras instalaciones de defensa. En las condiciones actuales, en la confrontación actual, parece una tontería", resumió el mandatario.El presidente ruso dijo que antes de que Moscú retome su participación en el tratado START III habrá que entender, primero, cómo se evaluarían los arsenales nucleares de Francia y el Reino Unido."Al emitir su declaración colectiva, la OTAN ha hecho efectivamente una oferta para convertirse en parte del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Estamos de acuerdo con ello. Además, creemos que esta formulación de la cuestión hace tiempo que debería haberse producido. EEUU no es la única potencia nuclear en la OTAN: el Reino Unido y Francia también tienen arsenales nucleares. Se están perfeccionando, se están desarrollando. Y también se dirigen contra Rusia", dijo Putin en su discurso ante la Asamblea Federal.En lo que se refiere a Washington, el mandatario ruso declaró que en el país norteamericano se está tanteando la posibilidad de realizar unas pruebas nucleares reales.

https://sputniknews.lat/20230221/putin-dirige-su-mensaje-anual-a-la-asamblea-federal-1135999488.html

https://sputniknews.lat/20230221/la-decision-de-rusia-de-suspender-su-participacion-en-el-tratado-start-iii-fue-necesaria-1136054966.html

eeuu

francia

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, francia, reino unido, onu, otan, start iii, control de armas, el mensaje de putin a la asamblea federal en 2019