Exeurodiputato: los españoles "están desinformados" sobre el conflicto en Ucrania

La Unión Europea (UE) a día de hoy es una periferia subalterna más de EEUU, aseguró a Sputnik el exeurodiputato Javier Couso.

El político recordó que la guerra empezó en 2014 después del golpe de Estado que se llamó Euromaidán. Precisó que toda esa agresión militar era contra las regiones que se negaban a aceptar el nuevo Gobierno instalado por Kiev y su represión sobre las partes que culturalmente son diferentes.En cuanto a las consecuencias del conflicto en Ucrania para los europeos, Javier Couso aseguró que "para la UE (...) es el suicidio geopolítico y podríamos decir que el momento en el cual se consolida claramente el final de la autonomía estratégica completa".Agregó que el bloque europeo acepta la desestabilización de su periferia hacia el este, incluso terroristas como, por ejemplo, los sabotajes contra los gasoductos rusos Nord Stream."La UE a día de hoy es una periferia subalterna más de Estados Unidos. Todas las decisiones que favorecen a EEUU, lo que han conseguido, no solo es no consolidar la paz sino fomentar un período de guerra dentro del espacio geográfico europeo. Además, un deterioro en las previsiones económicas y en la vida de la población", explicó.Agregó que la UE acepta que por indicación y por coacción de Washington va a buscar otras fuentes de energía más económicas, muchas de ellas producidas por el propio Estados Unidos. Además, los países europeos van a renunciar al gas barato que le proporcionaba un socio fiable como Rusia.Los españoles "están desinformados" sobre el conflicto en UcraniaEn cuanto a los sentimientos que predominan entre la población española, el político aseguró que desde 2015 en el país existe una campaña de propaganda sistemática contra Rusia.Además, la mayoría de la población "por desgracia está absolutamente desinformada y demonizando completamente a Rusia".Agregó que los medios de comunicación del país ibérico son controlados por empresarios, fondos de inversión, bancos y muy pocos contrapesos por un sector público que no cumple la función de contrapesar."Los medios de comunicación españoles al unísono, incluyendo los medios supuestamente de izquierdas, se han participado claramente, pues, en la demonización de Rusia, en la rusofobia que es una operación de xenofobia terrible no solo contra el Gobierno de Rusia, sino también contra la cultura rusa y el pueblo ruso", expresó.Precisó que los medios han desinformado y han demostrado que "tenemos muy poco de libertad de información que recoge el artículo 20 de la Constitución española".La situación económica en España es "muy preocupante" El exeurodiputato afirmó que nadie puede dudar de la muy preocupante situación económica que sufre España.En sus palabras, cada día podemos ver una desigualdad en las personas. Los ciudadanos se enfrentan con los altos precios de la energía, de la electricidad, y del gas. Aseguró que la situación es cada día más complicada para la población española y sobre todo por la gran presión de los medios de comunicación."Pues es la colaboración en esta carrera suicida para defender los intereses de Estados Unidos y utilizar Australia como ariete contra un vecino como Rusia", lamentó.Cambios "tectónicos" en la política españolaJavier Couso recordó que en la izquierda se movió, incluso hubo cambios tectónicos en la política española, se acabó con el bipartidismo de los dos grandes partidos que se alternaban el poder del club con grandes mayorías e incluso mayorías absolutas, lo que era el Partido Social Demócrata (PSD) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).Precisó que son tres o cuatro millones de electores que se han ido a otros partidos o a la abstención. Por lo tanto, es imposible hablar de la generalidad de la población del país en cuanto a lo que supone el Partido Socialista, "pero en el lado de la izquierda que ayudó a consolidar este Gobierno, sí hay una gran decepción".

