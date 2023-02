https://sputniknews.lat/20230227/paises-otan-complices-de-crimenes-de-guerra-en-ucrania-1136261966.html

Países OTAN: cómplices de crímenes de guerra en Ucrania

Países OTAN: cómplices de crímenes de guerra en Ucrania

Así lo afirmó el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Kiev reacciona molesto a la declaración de Elon Musk sobre el golpe de Estado en 2014 en Ucrania... 27.02.2023

Países OTAN: cómplices de crímenes de guerra en Ucrania Países OTAN: cómplices de crímenes de guerra en Ucrania

Putin, verdades como puños sobre OccidenteLos países de la OTAN son cómplices de los crímenes de guerra del régimen ucraniano que bombardea los barrios residenciales de Donetsk y Lugansk, sostuvo el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Putin recordó que los países influyentes de la OTAN anunciaron que su objetivo principal era conseguir la derrota estratégica de Rusia y causar el mayor daño posible a la población del país.El analista internacional Iñaki Gil de San Vicente opina al respecto que Putin es "diplomático" con estas afirmaciones.Kiev monta en cólera con Elon MuskEl empresario estadounidense Elon Musk tiene todo para engrosar la lista de enemigos del régimen de Kiev "Mirotvorets" a raíz de sus recientes declaraciones referentes al cambio de poder en Ucrania en febrero de 2014, que, en muchos países, incluido Rusia, lo definen como un "golpe de Estado".Musk calificó de "poco fiable" la manera en la que Víktor Yanukóvich llegó a ser presidente de Ucrania en febrero de 2010, pero aseguró que, sin duda el cambio de Gobierno que se produjo en el país en febrero de 2014, y que echó del poder a Yanukóvich, fue "un golpe de Estado".Movimiento indígena rompe diálogo con Lasso en EcuadorLa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador [Conaie] decidió retirarse de las mesas de diálogo establecidas con el Gobierno de Guillermo Lasso, por considerar que no cumple con los acuerdos firmados en octubre pasado. El Consejo Ampliado de la Conaie resolvió declararse en movilización y asamblea permanente, además de pedir al presidente Lasso que presente su renuncia por incapacidad de gobernar.El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, consideró la posición de la Conaie como una "actitud antidemocrática" y destacó la voluntad del Gobierno de cumplir con los acuerdos. Este domingo un dirigente de la Conaie, Eduardo Mendúa, fue asesinado, complicando aún más la relación entre la confederación y el Gobierno.Marko Calderón Verduga, politólogo ecuatoriano y magíster en resolución de conflictos del mundo globalizado, subraya que "una vez más en la historia ecuatoriana del siglo XXI, la movilización indígena puede ser la chispa que encienda la pradera y genere un cambio político institucional en Ecuador".Gobierno de Colombia y ELN anuncian avances en las negociacionesLas delegaciones de paz del Gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional [ELN], han publicado los avances del segundo ciclo de las negociaciones de paz que se realizan en México desde el pasado 13 de febrero. Uno de los puntos más importantes, específica el carácter jurídico del ELN, que le identifica como una "organización política armaba rebelde", subrayando que desarrolla un dialogo con el Gobierno.En un encuentro directo por Twitter Space, organizado por los medios de comunicación alternativos y de paz AlCarajo y Puentes de paz, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, manifestó: "Para nosotros, esto es una lucha mediática muy fuerte, muy intensa, porque es posicionar otras narrativas, que sean de otra cultura, que no sea propaganda de guerra; que no sea guerra mediática; que no sea desinformación".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

