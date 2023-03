https://sputniknews.lat/20230301/shakira-habla-por-primera-vez-despues-de-su-ruptura-amorosa-con-pique-1136314332.html

Shakira habla por primera vez después de su ruptura amorosa con Piqué

Las mujeres se encuentran en un momento clave para la sociedad, en un punto en el que el apoyo que pueden recibir unas de las otras es muy relevante, dijo la... 01.03.2023, Sputnik Mundo

Tras el rotundo éxito de su canción con el productor argentino Bizarrap y, posteriormente, con su compatriota Carol G, la artista latinoamericana habló sobre independencia emocional, sororidad y su familia. "Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras", dijo la cantante colombiana, citando a Madeleine Albright, exsecretaria de Estado de Estados Unidos, al periodista mexicano Enrique Acevedo, de la cadena N+ de Televisa. La cantautora habló de lo que representó en su carrera musical la colaboración que realizó con el DJ Gonzalo Julian Conde, conocido como Bizarrap, que generó polémica en redes sociales y hasta en los ámbitos académicos. Esto porque algunas mujeres consideraron que la letra tiene un tinte misógino. En ese sentido, la artista aseguró que, tras su participación en Music Sessions #53, ha logrado sentir que es suficiente, "cosa que jamás pensé que podía pasar". "Ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y que, además, tengo dos niños que dependen de mi, así que tengo que estar más fuerte que una leona, pero como te decía, esa fortaleza, para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, de que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir", apuntó la intérprete de Pies descalzos. Posteriormente, confesó que se siente empoderada emocionalmente tras la colaboración con el argentino y dijo que quizá estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarse, de pensar en el dolor. Music Sessions #53La canción de Shakira y Bizarrap, lanzada el 11 de enero, desató polémica debido a las indirectas que la cantante le suelta a su exmarido, el futbolista Gerard Piqué, y a la pareja de este, Clara Chía.En su letra, la colombiana lanzó indirectas a su exesposo, quien desde hace unos meses sostiene una relación con una joven de nombre Clara Chía. De acuerdo con los medios españoles, el noviazgo entre ambos surgió antes de que el matrimonio entre la también empresaria y el español finalizara.Desde antes que la canción fuera publicada, Piqué ya había dado de qué hablar gracias a un tuit donde puso como mensaje algunos emojis, entre ellos un circo y un payaso, lo que causó una serie de comentarios en su contra.

