https://sputniknews.lat/20230302/medvedev-si-la-otan-envia-aviones-a-ucrania-supondra-su-ingreso-a-un-conflicto-contra-rusia-1136400513.html

Medvédev: si la OTAN envía aviones a Ucrania, supondrá su ingreso a un conflicto contra Rusia

Medvédev: si la OTAN envía aviones a Ucrania, supondrá su ingreso a un conflicto contra Rusia

La entrega de aviones de combate por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) al Ejército de Kiev supondrá la entrada directa de la... 02.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-02T22:23+0000

2023-03-02T22:23+0000

2023-03-02T22:57+0000

ucrania

rusia

📰 suministro de armas a ucrania

otan

defensa

eeuu

reino unido

dmitri medvédev

aviones de caza

tanques

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/02/1136399076_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6de44a15a3832f8be9129966f09f214.jpg

En momentos en los que algunos países analizan la posibilidad de enviar cazas a Ucrania, Medvédev sugiere que incluso el mantenimiento de las aeronaves en una zona otanista supondría una injerencia directa de la OTAN en el conflicto en Ucrania. Dmitri Medvédev también afirmó que "todas las personas" que intervengan en el suministro o la reparación de armamento enviado a Kiev se convertirán en "objetivos militares legítimos" para las Fuerzas Armadas rusas, igual que los mercenarios y los instructores militares extranjeros. Esto es porque, desde la década de 1920, se estipula que un país puede ser señalado como participante en hostilidades militares no solo por suministrar armas, sino por entrenar al personal para emplearlas, de acuerdo con el funcionario ruso. En marzo próximo, el Ejército de Kiev recibirá del Reino Unido 14 tanques Challenger 2 con su munición respectiva para hacer frente a las tropas rusas. El entrenamiento de los soldados ucranianos para operar esos carros de combate se lleva a cabo en el suroeste de Inglaterra, en momentos en que Rusia ha advertido que defenderá sus intereses de seguridad nacional ante las amenazas de Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea (UE), que desde hace casi un año han emprendido políticas hostiles contra Moscú. Eslovaquia, país miembro de la OTAN desde 2004, estudia la posibilidad de enviar 10 de sus 11 aviones MiG-29 de fabricación soviética al Ejército ucraniano, según ha dicho el ministro de Defensa de ese país, Jaroslav Nad, a la agencia estadounidense de noticias AP. De hecho, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido a varios líderes occidentales que envíen cazas de combate a la zona del conflicto en Europa del Este, pero hasta el momento nadie ha accedido a la solicitud, ni siquiera Estados Unidos o el Reino Unido, naciones que han enviado paquetes millonarios de asistencia militar a Kiev. Sin embargo, los planes de armamento para Ucrania han presentado algunos obstáculos. Entre enero y febrero de este año, algunos países europeos prometieron entregar aproximadamente un centenar de carros de combate Leopard 2 a Kiev, pero, de acuerdo con The New York Times, esto se ha retrasado por diversos problemas con los equipos.Desde diciembre de 2021, los países de la OTAN entregaron a Ucrania 1.170 sistemas de defensa aérea, 440 tanques, 1.510 vehículos de combate de infantería, 655 piezas de artillería, de acuerdo con el servicio de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia.El 21 de febrero, Rusia suspendió su participación en el tratado START III debido a que varios países occidentales están interesados en "inspeccionar nuestras instalaciones de defensa", utilizando como pretexto el conflicto en Ucrania, según el presidente ruso Vladímir Putin. AAdemás, el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov calificó de "alarmante" la situación en torno al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE), por lo que indicó que la responsabilidad recaería en Estados Unidos."Resulta cada vez más alarmante la situación en torno al TPCE. De hecho, el responsable de que el tratado no ha entrado en vigor en más de un cuarto de siglo de su existencia es Estados Unidos, con su ostensible negativa de ratificarlo y su aparente determinación de reanudar los ensayos", afirmó Riabkov en la Conferencia de Desarme en Ginebra.

https://sputniknews.lat/20230302/europa-busca-desesperadamente-los-tanques-que-le-prometio-a-ucrania-1136384207.html

https://sputniknews.lat/20230302/acciones-de-eeuu-amenazan-al-tratado-de-prohibicion-de-pruebas-nucleares-1136373322.html

ucrania

eeuu

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, rusia, 📰 suministro de armas a ucrania, otan, eeuu, reino unido, dmitri medvédev, aviones de caza, tanques, 🛡️ fuerzas armadas