"El acercamiento continúa": Rusia y China se apoyan mutuamente ante la presión occidental

Moscú utilizó la plataforma del Grupo de los Veinte (G20) para apoyar a Pekín frente a la creciente presión exterior y a amenazas de parte de Occidente. Eso... 04.03.2023, Sputnik Mundo

Las amenazas de Estados Unidos y sus aliados occidentales contra China, así como el chantaje con nuevas sanciones en caso de que ayude a Rusia, se intensificaron tras la publicación del plan de paz chino para resolver la situación en torno a Ucrania. Tampoco Kiev se abstuvo de criticar al gigante asiático: el asesor de la oficina del presidente ucraniano, Mijaíl Podoliak, amenazó a Pekín con una "respuesta agresiva" si le suministra a Rusia armas. La presión exterior sobre China es difícil de explicar por razones racionales, declaró a Sputnik el director del Instituto de Estudios Asiáticos y Africanos de la Universidad Estatal de Moscú, Alexéi Máslov, quien también es experto del Club Internacional de Debates Valdái."Recientemente el número de amenazas contra China ha aumentado drásticamente y de forma totalmente inadecuada. Es la escalada de tensiones en torno a Taiwán; es el tema emergente e inmediatamente desaparecido de los globos espía chinos sobre EEUU y Canadá; es, por supuesto, la amenaza de sanciones en relación con supuestas posibles entregas de armas a Rusia. Todo esto está diseñado para sacudir la situación mundial", consideró. El experto recordó las palabras del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, quien puso en duda la idoneidad de quienes amenazan a China. "Los modales de nuestros colegas occidentales cedieron mucho, y hace tiempo que dejaron de lado la diplomacia y solo se dedican al chantaje y las amenazas", destacó el funcionario durante la cumbre del G20. En este sentido, Máslov apuntó que se trata precisamente de un grupo de países, sobre todo EEUU, que intentan que la situación en el mundo sea lo peor posible. En general, el especialista está convencido de que los objetivos de las amenazas y el chantaje contra China son evidentes."Lo principal para Occidente ahora es no dejar que gane la diplomacia china, no dejar que utilice su baza: el plan de arreglo. Occidente quiere mantener el orden mundial que le conviene. China, en cambio, intenta resolver toda la situación mundial. EEUU, por el contrario, la está sacudiendo. Hay una gran diferencia, por eso el ministro ruso señaló que los modales de Occidente ante las amenazas a China cedieron considerablemente", resumió.A su vez, el profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comunicación de Masas de China Yang Mian comentó a Sputnik que la declaración de Lavrov en apoyo de China demuestra que ambos países se oponen a la hegemonía estadounidense. Además, según él, hay consideraciones basadas en los intereses de Rusia en esta declaración."China es un país soberano e independiente que no sucumbe a ninguna amenaza. Mantiene su propia posición en la gestión de los asuntos internacionales e internos. En particular, la cuestión de Taiwán es un asunto interno de China, y la reunificación de ambos lados del estrecho de Taiwán es una tendencia inevitable. En esta cuestión, China no sucumbirá a la presión de fuerzas externas", manifestó. En las palabras del analista, China se opone firmemente a la venta de armas a Taiwán por parte de EEUU, a la aprobación de los llamados "proyectos de ley de Taiwán" y a los intentos de utilizar a la isla para contener a China. En cuanto a la crisis ucraniana, afirmó que China "siempre ha adoptado una postura neutral y ha abogado por promover la paz y las negociaciones". "La postura en la que insiste China es la correcta y contribuye a la seguridad de Europa y a la paz mundial. Wang Yi, jefe de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del PCCh (Partido Comunista de China), señaló recientemente que China nunca aceptará que EEUU dé instrucciones a diestro y siniestro, incluidas amenazas y presiones sobre China", profundizó.En una rueda de prensa final en Nueva Delhi, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, amenazó a China con consecuencias, incluida la aplicación de nuevas sanciones en caso de una posible ayuda militar a Rusia. Esta declaración la hizo a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, en reuniones con homólogos occidentales en la plataforma del G20, volvió a aclarar al máximo la posición de China sobre la crisis de Ucrania y el apoyo a Rusia. El hecho de que China no está suministrando armas a Rusia, que tiene suficientes capacidades militares, también ha sido repetidamente declarado por Moscú, lo que Blinken no puede desconocer.En este contexto, fue significativa la primera reunión cara a cara de Qin Gang con rango de ministro con su homólogo ruso, entre otras cosas para coordinar posturas sobre la crisis de seguridad europea. Qin Gang pidió apoyo para una solución política a la crisis de Ucrania, así como para contrarrestar el belicismo y la interrupción de las conversaciones de paz. Condenó la política de doble rasero, sanciones y presiones como formas de abordar la seguridad europea. Serguéi Lavrov elogió la posición objetiva e imparcial de China y su papel constructivo.El experto Alexéi Máslov destacó la importancia de que China y Rusia se apoyen mutuamente frente a la enorme presión estadounidense.El 3 de marzo, Serguéi Lavrov enfatizó que las relaciones ruso-chinas nunca han alcanzado un nivel tan alto en la historia. El ministro también subrayó el interés de Rusia por la amistad de dos grandes naciones, China y la India, y su deseo de ser útil y ayudar a ello.

