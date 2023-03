https://sputniknews.lat/20230310/eeuu-y-la-ue-advierten-nuevas-medidas-contra-aliados-de-rusia-pese-a-la-ineficacia-de-las-sanciones-1136713690.html

EEUU y la UE advierten nuevas medidas contra aliados de Rusia pese a la ineficacia de las sanciones

A pocos días de que la Unión Europea (UE) decretara su décimo de paquete de sanciones contra Moscú, Washington y Bruselas anuncian en un comunicado conjunto que planean "nuevas medidas" para "atacar" a los "actores de terceros países" que ayuden al financiamiento de Rusia en el conflicto en Ucrania. Asimismo, también prometieron seguir trabajando juntos para reforzar las restricciones económicas con el fin de garantizar que los costes para Rusia sigan aumentando. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, dijo que mantuvo una extensa discusión sobre Ucrania en la reunión que sostuvo este 10 de marzo con el presidente estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca. "Hemos discutido ampliamente sobre eso [el conflicto en Ucrania], empezando por el apoyo financiero presupuestario que la Unión Europea está dando 18.000 millones [de euros] durante este año, 1.500 millones [de euros] al mes a Ucrania, pero también hemos hablado sobre la forma en que estamos atendiendo a cuatro millones de refugiados de Ucrania en la Unión Europea", señaló la funcionaria europea en una conferencia de prensa. El último y décimo paquete de la UE contra Moscú incluye un bloque de nuevas restricciones económicas, así como sanciones personales contra más de 120 individuos y organizaciones. Entre las organizaciones sancionadas se encuentra Rossiya Segodnya, la empresa matriz de la agencia Sputnik.Sin embargo, la política de sanciones no ha rendido los frutos esperados por Bruselas y Washington: la operación militar rusa continúa, la industria petrolera del país está fortalecida gracias a sus socios no occidentales y su comercio exterior cerró 2022 con un superávit gracias al volumen de sus exportaciones. Además, Rusia ha exportado casi el doble de trigo a pesar del conflicto ucraniano.En cambio, las medidas punitivas contra el Kremlin han provocado una desestabilización del mercado energético en todo el mundo, generando alzas en los precios de los combustibles, los cuales, a su vez, han repercutido directamente en la inflación en varias regiones del mundo, como Europa o América Latina. Asimismo, las sanciones antirrusas han ocasionado que la seguridad alimentaria de varias regiones del planeta esté en riesgo, ya que los fertilizantes y varias cargas de granos están estancadas De hecho, el acuerdo de cereales firmado por los representantes de Rusia, Ucrania y la ONU en julio de 2022 suponía ser la resolución al problema de la seguridad alimentaria, puesto que Kiev y Moscú son dos de los productores y exportadores de granos más importantes del mundo. Con base en ese acuerdo, Rusia permitió transportar cargamentos a través del mar Negro, mientras Europa no cumplió con sus obligaciones, es decir, toneladas de fertilizantes rusos permanecen bloqueados.

