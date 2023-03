https://sputniknews.lat/20230311/el-trump-mexicano-columnista-de-the-washington-post-levanta-polemica-1136714125.html

"El Trump mexicano": columnista de EEUU levanta polémica por criticar a AMLO

El articulista Fareed Zakaria escribió para el diario 'The Washington Post' una columna en la que asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador es una... 11.03.2023, Sputnik Mundo

No hay medio de comunicación en México que el 10 de marzo no haya publicado la noticia: Comparan a AMLO con Trump en Estados Unidos. Según Fareed Zakaria, el país latinoamericano podría estar gozando de una "época dorada" en materia económica y beneficiarse de la tensión entre Estados Unidos y China mediante el llamado nearshoring. Sin embargo, dijo, esto no está pasando por las "malas políticas" de López Obrador. El autor sostiene que gran parte del Gobierno obradorista es "un acto de narcisismo", muy similar al del republicano Donald Trump en Washington. No obstante, no es la única vez que este medio estadounidense ataca las políticas de López Obrador. En enero publicó AMLO se perfila para ser un presidente simpático, pero inútil, y en mayo de 2022 lanzó México regresa a la era autoritaria del PRI. En respuesta, el mandatario mexicano ha acusado que buena parte de la prensa estadounidense está a favor de la oligarquía empresarial que se beneficia de las arcas públicas del país latinoamericano. El articulista estadounidense de origen indio también aseveró que, en las últimas tres décadas, los presidentes mexicanos habían apostado por modernizar al país, un proceso que, dijo, se ha frenado desde 2018, cuando López Obrador llegó al poder. "El presidente de México, desde 2018, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, es un demagogo populista sacado de las peores páginas de la historia latinoamericana", se lee en el artículo.Según el columnista, las políticas federales en materia de salud ante la pandemia por COVID-19, el enfoque económico "anticrecimiento" y su estrategia ante el crimen organizado han sido un fracaso. Asimismo, resaltó el conflicto político actual entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral (INE), que es el órgano que rige el sistema electoral mexicano. "Ese Instituto es ahora el objetivo de López Obrador. El mes pasado, su partido aprobó un proyecto de ley para debilitarlo drásticamente. Inicialmente, impulsó un plan que habría matado al INE completo y lo habría reemplazado con un nuevo, pero no fue aprobado por los legisladores. Así que se ha conformado con una legislación que lo vacía", apuntó. Fareed Zakaria criticó el acuerdo entre México y Estados Unidos para extraditar y posteriormente liberar al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, presuntamente ligado al narcotráfico y vinculado a la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. "El exfiscal general de los Estados Unidos, William P. Barr, describió recientemente a López Obrador como el principal facilitador de los carteles", recordó.

