Desafíos en Brasil: Lula apuesta al agro y retomar el apoyo a indígenas

El presidente realizó propuestas en diversos asuntos de interés nacional relacionados con la producción. En otro orden, Rusia aprobó prorrogar el pacto alimentario. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2023-03-14T22:00+0000

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llamó a pensar en un programa que promueva la producción agrícola y legalice las tierras de los pueblos originarios.Según el mandatario, la ciudadanía está "tomando conciencia" de que los indígenas "no están ocupando tierras, sino más bien lo contrario".Lula participó de la edición 52 de la Asamblea General de los Pueblos Indígenas de Roraima, en la tierra indígena de Raposa Serra do Sol.Allí afirmó que los pueblos indígenas ocupan apenas 14% de un territorio nacional que alguna vez fue completamente suyo.El analista destacó que el mandatario haya sido explícito en su intención de revertir el proceso de reducción de los espacios reservados para pueblos originarios.Sin embargo, es un "problema difícil de resolver. La minería es una actividad económica muy importante en los estados del norte de Brasil. Sin empleo, el conflicto territorial seguirá latente", expresó el entrevistado.Durante la gestión de Jair Bolsonaro (2018-2023) varias ONGs internacionales denunciaron la seria amenaza que enfrentaban los pueblos originarios en sus derechos. En particular, se destaca el caso de la comunidad yanomami.En otro orden, el Ejecutivo de Lula trabaja en una enmienda constitucional con el fin de suprimir la presencia militar en el espacio político. La Administración intenta reducir la influencia de las Fuerzas Armadas en la política nacional, exacerbada por Bolsonaro.En tanto, la Justicia ordenó excarcelar a otros 130 sospechosos de participar en los ataques de las instituciones estatales el 8 de enero en Brasilia.Son más de mil las personas liberadas. De las 2.200 personas detenidas en aquella jornada, solo 392 continúan en prisión.Ruas se refirió a la situación actual con respecto al aquellos hechos de violencia, de intento de golpe de Estado, protagonizados por seguidores de Bolsonaro que desconocen el triunfo electoral de Lula, y cómo siguen las investigaciones."Aún existen dudas sobre si se logrará Justicia hacia los involucrados. Las personas con acusaciones más sólidas en su contra continúan en prisión, a la espera de juicio. Y los liberados siguen bajo proceso de investigación", opinó Ruas.También dialogamos con Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas, quien opinó que desde el 8 de enero "el Bolsonarismo no logró reponerse y está en caída libre", con su líder aún en EEUU, país donde se encuentra desde diciembre, previo a la asunción de su sucesor Lula, el 1 de enero.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el rechazo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) a la medida propuesta por el Congreso que apunta a exigir la colegiatura obligatoria de los periodistas.El CPP alega que la medida, elaborada por la congresista del conservador Renovación Popular, Noelia Herrera, puede ser usada como mecanismo de control contra los profesionales de la información.Conversamos con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.En otro orden, Rusia confirmó la prórroga del pacto alimentario, en el contexto de la crisis en Ucrania, por 60 días.En Uruguay, En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

