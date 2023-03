https://sputniknews.lat/20230315/juego-de-la-otan-puede-eeuu-entrar-directamente-en-la-crisis-ucraniana-1136875233.html

Juego de la OTAN: ¿puede EEUU entrar directamente en la crisis ucraniana?

Según Hersh, la situación en Ucrania podría desarrollarse para Estados Unidos en el escenario de la campaña de Vietnam, ya que a pesar de las entregas de armas, las tropas del régimen de Kiev podrían no resistir.Además, recordó la experiencia de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Ejército soviético fue capaz de cambiar el rumbo de la batalla."Vamos, ¿de verdad queremos meternos en una pelea con estos tipos? No lo creo", comentó Hersh en una reunión de una ONG norteamericana Comité por la República.El 13 de marzo, el periodista declaró que el rol de "antagonista" que lleva adelante Estados Unidos con respecto a China y Rusia no favorece al país, ya que no es una actitud racional. También apuntó que la noción de la "hegemonía estadounidense ya no funciona".Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Numerosos países, incluso EEUU, condenaron la operación y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

