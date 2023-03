https://sputniknews.lat/20230317/armas-para-ucrania-con-fecha-de-caducidad-1136989263.html

Armas para Ucrania: ¿con fecha de caducidad?

Occidente se está quedando sin armas y sin dinero. Lecciones de la historia: cómo destruyeron el sistema estatal de Libia. En Perú admiten apelación por... 17.03.2023, Sputnik Mundo

Ucrania pinta malLa Administración del presidente de EEUU, Joe Biden, considera que dispone de todos los recursos financieros necesarios para ayudar a Ucrania hasta finales de septiembre, cuando concluye el actual año fiscal en el país norteamericano, declaró este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.Mientras, el líder del partido francés Los Patriotas, Florian Philippot, sostuvo que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, podría "pisar el freno" en el tema del envío de armamento pesado al régimen de Vladímir Zelenski. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este jueves que su país está limitado para brindar asistencia a Ucrania debido a los acuerdos que mantiene con Rusia sobre Siria.Lecciones de la historia: cómo destruyeron el sistema estatal de LibiaUn día como este, pero hace 12 años, el 17 de marzo de 2011 marcó un antes y un después en el destino de Libia. Aquel día en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se votó la Resolución 1973 sobre Libia que fue aprobada por diez votos, al tiempo que cinco países se abstuvieron: Brasil, Alemania, la India, China y Rusia.Al cabo de dos días, la coalición internacional formada contra reloj y encabezada por EEUU y Francia, que declaraba su fidelidad al espíritu de los conceptos contemplados por la resolución de la ONU, pero de hecho le dio su propia lectura en aras de sus intereses, empezó las acciones militares en territorio de Libia.Admiten apelación por la vacancia de Castillo, pero seguirá presoLa Sala Penal Permanente de la Corte Suprema admitió el recurso de apelación que presentó el expresidente del Perú, Pedro Castillo. Esto permite rever su vacancia y la investigación en su contra por los presuntos delitos de rebelión, tras haber intentado cerrar el Congreso el 7 de diciembre de 2022. Por otro lado, la misma sala declaró inadmisible el recurso de casación con el que se buscaba anular la prisión preventiva de 18 meses, por lo que seguirá en la cárcel.Mientras tanto, el Congreso rechazó por quinta vez el adelanto de las elecciones y aprobó una ley que endurece las penas para los delitos de calumnias y difamación, que pone en alerta a la prensa local. Eduardo Gutarra, abogado peruano doctorando en Ciencias Políticas, dijo a Octavo Mandamiento: "Recordemos que el proceso de vacancia se tenía por otro motivo, por un acto de corrupción, y no era por el intento de un golpe de Estado. Eso es lo que cuestiona la Corte Suprema".EEUU culpa a México por tráfico de fentanilo sin combatir el problemaEn una entrevista concedida a la cadena MSNBC, el senador estadounidense Bob Menéndez acusó al presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador, de engañar a los mexicanos por asegurar que en su país no se produce el narcótico fentanilo. Por su parte, AMLO señaló que los políticos estadounidenses son hipócritas por su manera injustificada de culpar a su país, ya que las autoridades norteamericanas no hacen nada para evitar que el tráfico llegue a su propia gente.La politóloga y militante del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Tamara Barra Monzón, manifiesta que "otra vez nos quieren echar la culpa a México, otra vez nos quieren decir que el Gobierno mexicano no hace nada, cuando sabemos que el principal consumidor y el principal destino es EEUU".Se "predice" inminente desaparición de la reina de las criptomonedas, el bitcoinBitcoin, la primera criptomoneda del mundo creada por Satoshi Nakamoto, ha experimentado altos y bajos desde su aparición en el mercado en el año 2009. Desde entonces, al menos 5 veces ha experimentado caídas muy fuertes que han dado pie a que muchos analistas e inversores la den por muerta, algo que no ha ocurrido hasta el momento.Ahora es el polémico inversor norteamericano Jim Cramer, quien ha dado casi por inminente la desaparición del criptoactivo más importante de la blockchain y el mercado de inversiones cripto. Cramer ha incitado a los tenedores de bitcoin a que vendan sus reservas de la moneda aprovechando una breve alza en el mercado, aduciendo que el criptoactivo, al que ha llamado 'animal raro', sigue siendo manipulado.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

