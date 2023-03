https://sputniknews.lat/20230321/ecuador-investiga-atentados-con-pendrives-explosivos-contra-canales-de-television-1137107261.html

Ecuador investiga atentados con pendrives explosivos contra canales de televisión

Ecuador investiga atentados con pendrives explosivos contra canales de televisión

La Policía de Ecuador investiga el tercer atentado con explosivos contra canales de televisión del país. En los tres casos, los ataques se perpetraron... 21.03.2023, Sputnik Mundo

La Policía de Ecuador investiga el atentado perpetrado este lunes 20 dentro de las instalaciones de Ecuavisa, en Guayaquil, cuando un pendrive enviado a un periodista estalló en la redacción.El comunicador Lenin Artieda abrió un paquete que contenía un dispositivo de almacenamiento que había sido enviado por una fuente desconocida desde la provincia de Los Ríos. Al insertarlo en una computadora para revelar la información que contenía, el dispositivo estalló.La explosión no provocó daños materiales ni personas heridas, aunque la Policía ecuatoriana debió evacuar todo el edificio e inspeccionar el lugar.El pendrive había llegado a las instalaciones del canal a nombre de Artieda el jueves 16 de marzo, pero no fue manipulado hasta cuatro días después debido a que el conductor del espacio Contacto Directo se encontraba de licencia por paternidad.Según explicó a la prensa local el jefe de Criminalística de la Policía, Xavier Chango, el explosivo utilizado es el RDX (Explosivo de Demolición Real, por sus siglas en inglés), también conocido como ciclonita o hexógeno y considerado uno de los explosivos caseros más sencillos de fabricar. Presentado generalmente como un polvo blanco, puede llegar a tener la potencia de 1,5 veces la del trinitrotolueno (TNT).Chango explicó que es utilizado con frecuencia dentro de dispositivos de almacenamientos, ya que puede comprimirse en cápsulas de un centímetro de largo. El mando remarcó que dentro de Ecuavisa solo se activó la mitad de la cápsula y advirtió que, de lo contrario, los daños habrían sido mayores.Las autoridades policiales, junto con agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), reunieron evidencia y abrieron una investigación al respecto.Este es el tercer caso idéntico que se presenta contra periodistas en los últimos días. La Policía también investiga las instalaciones de los canales Teleamazonas y TC Televisión (norte de Guayaquil), donde se recibieron paquetes dirigidos a periodistas con un pendrive en su interior.En el caso de TC, el sobre estaba dirigido a Mauricio Ayora, y en Teleamazonas el paquete llegó a nombre de Milton Pérez en la sede del canal en Quito, aunque no llegó a insertarse en ninguna computadora.

