El equipo cubano de béisbol, un ejemplo de triunfo ante el "odio" en EEUU

La derrota del seleccionado cubano de béisbol ante su similar de EEUU por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol no impidió que los integrantes del Team Asere fueran recibidos como verdaderos héroes a su regreso a La Habana por miles de fanáticos que se congregaron en las calles de la ciudad para celebrar al conjunto de atletas.Díaz-Canel recibió al equipo de forma personal sobre la losa del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y afirmó que la escuadra cubano ganó tres veces durante el torneo internacional: "Cuando hicieron equipo, cuando clasificaron primeros y cuando jugaron hasta el último out contra un gran equipo y contra un odio de la peor especie", afirmó el mandatario.El presidente cubano señaló cómo, desde Miami, "la vulgaridad, la indecencia y el odio son usados para politizar un genuino encuentro deportivo", mientras que con este escenario, "ya el Team Asere ganó, ya Cuba venció".Es que, más allá de las vicisitudes del partido que los locales ganaron por un marcador de 14-2, la tensión por el encuentro no se concentró de forma única en el diamante, sino que estuvo marcado por los que las autoridades cubanas catalogaron como los "odiadores de Miami" y sus constantes muestras de desaprobación a la presencia del seleccionado cubano en la ciudad más representativa del exilio cubano.Las muestras de desprecio hacia los "peloteros castristas" escalaron más allá de carteles, gritos e insultos en el estadio de Miami, sus inmediaciones o en las pequeñas protestas que se suscitaron en el epicentro de la comunidad cubano-estadounidense, como la Calle Ocho del barrio 'Pequeña Habana', sino que escaló a representantes políticos de esta comunidad, como el senador republicano Marco Rubio.Rubio llegó incluso a acusar públicamente a los Miami Marlins, el equipo local de la Major League Baseball (MLB), de "apoyar al régimen cubano" mediante la "censura a ciudadanos estadounidenses" que querían insultar a la delegación cubana que disputaba el encuentro. Según el parlamentario conservador, varias personas no pudieron ingresar al estadio con camisetas y banderas con consignas antigubernamentales cubanas."Imagínese que a un ciudadano estadounidense en Miami, Florida, en los Estados Unidos, no se le permite llevar camisetas o banderas que tengan mensajes que el régimen cubano encuentre ofensivos. Aparentemente, no se les permite traerlos. Eso no es lo que las políticas de los Miami Marlins nos dijeron que iba a haber, es grotesco", se quejó el parlamentario mediante redes sociales.En contrapartida, en el estadio sí se vio a cubanos apoyando verdaderamente al equipo nacional isleño, con banderas y la indumentaria del Team Asere.La unidad de los jugadores cubanos fue una de las claves del éxito del equipo, que combinó beisbolistas que se desempeñan en Cuba con otros que disputan la liga oficial estadounidense.Los atletas antillanos también valoraron la forma en que varios integrantes del equipo respondieron con naturalidad a la prensa estadounidense, que buscaba alguna declaración con polémica contra el Gobierno de La Habana. Por el contrario, destacó el periódico cubano Granma, el lanzador Elián Leyva remarcó que "al final cada cual tiene su opinión, pero cuando entramos entre esas dos líneas blancas que son el béisbol, solo queremos el respaldo".Antes del partido, Yadir Drake, otras de las figuras del equipo cubano, había pedido que "asista la afición a divertirse, no hay más nada. Lo mismo nos da enfrentar a Venezuela o a Estados Unidos; contra el que se ponga delante haremos el trabajo", valoró.

