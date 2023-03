https://sputniknews.lat/20230321/la-inteligencia-artificial-afectara-el-mercado-laboral-en-america-latina-1137067109.html

¿La inteligencia artificial afectará el mercado laboral en América Latina?

¿La inteligencia artificial afectará el mercado laboral en América Latina?

Crear un presentador de noticias virtual, generar artículos de opinión, dibujar retratos y hasta componer canciones o textis publicitarios son sólo algunas de... 21.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-21T00:37+0000

2023-03-21T00:37+0000

2023-03-21T00:37+0000

estilo de vida

📱 gadgets

microsoft

inteligencia artificial

chatbot

empresas grandes

mit

tecnología

bill gates

chatgpt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/14/1137068880_0:511:2731:2047_1920x0_80_0_0_f7bb11f1f359cfc1884af3d695e41783.jpg

El avance de la inteligencia artificial se ha masificado a partir de la herramienta ChatGPT desarrollada por Open AI con financiamiento de Microsoft. Este chatbot puede escribir desde perfiles y reseñas hasta artículos periodísticos en cuestión de minutos, con apoyo de la información que existe en internet.El ChatGPT aún tiene desperfectos, por ejemplo, ha sido evidenciado por inventar datos o sucesos únicamente para dar la respuesta más adecuada a su interlocutor. Pese a ello, esta herramienta ha mostrado que la inteligencia artificial es capaz de incidir en áreas en las que hace tiempo no se consideraba posible, como la escritura, el diseño gráfico y hasta la composición musical, actividades creativas que se concebían únicamente posibles para humanos.Esto abre un debate respecto a cuál podría ser el impacto de la IA en el mercado laboral, donde algunas empresas ya optan por esta tecnología para diferentes servicios, entre ellos la redacción publicitaria.El investigador Pengcheng Shi, decano asociado en el departamento de Cómputo y Ciencias de la Información en el Instituto de Tecnología Rochester, opinó en entrevista para The New York Post que los trabajos que más se verán golpeados por la IA son los llamados de "cuello blanco", es decir, aquellos que requieren educación universitaria. Por su parte, el profesor Chinmay Hedge, de la Universidad de Nueva York y especializado en ciencias computacionales e ingeniería eléctrica, advirtió que el periodismo, las finanzas, el derecho, la educación y el diseño gráfico serán algunas de las carreras que más cambios sufrirán con la IA.En países como EEUU, donde se concentra la mayor cantidad de empresas dedicadas a esta innovación digital, se estima que la IA pone en riesgo el 47% de los empleos, según un estudio de la Universidad de Oxford.El desarrollo de esta herramienta podría llegar pronto a un punto de singularidad tecnológica, definido como un punto en la historia en la que las computadoras "superarán" a los humanos por su capacidad de mejora de la tecnología. Según el académico Ray Kurzweil, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su sigla inglesa) y autor del libro Cómo crear una mente, este punto se alcanzaría en 2030, cuando la IA sea capaz de superar la prueba de Turing, formulada por el matemático británico Alan Turing y que consiste en que una máquina desarrolle comportamiento inteligente equivalente o superior al humano.Una revolución aún en caminoEn entrevista para Sputnik, la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Marcela Amaro consideró que, a pesar de los agigantados avances que ha tenido la IA, aún estamos lejos de que represente una revolución tecnológica equivalente a la primera revolución industrial.Amaro considera que, pese a los miedos, la IA no generará una ola de despidos y más bien generará nuevos empleos que necesitarán la injerencia humana.Por su parte, el doctor en Filosofía por la UNAM Ernesto Priani consideró que "nuestra relación con las máquinas va a cambiar significativamente" con la consolidación de la IA, sin que ello implique, por ejemplo, empezar a tratarlas como seres pensantes.El investigador del MIT especializado en empleo y cambios tecnológicos David Autor declaró a The Atlantic que parte de este miedo responde a que antes "el progreso era linear y predecible" y la computadora seguía instrucciones precisas, "no aprendía y no improvisaba".En este sentido, Priani recuerda que "la humanidad siempre responde con una sensación de verse amenazada" ante algún avance tecnológico. Incluso, recuerda que Platón sostenía que la escritura y la lectura podrían afectar la capacidad de la memoria.Sobre el miedo que genera el reemplazo de la IA, Marcela Amaro opina que desde la década de 1970 existe una tendencia que se inclina por carreras computacionales y de programación, por lo que considera que cualquier proyección sobre posibles despidos masivos es engañosa, primero porque aún no se conocen todos los alcances de esta tecnología, y en segunda porque en las últimas décadas las carreras digitales y de computación han tenido un apogeo.El creciente interés por estas áreas laborales llevará a que en 2030 el 80% de los empleos estén relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, de acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Por otra parte, la implementación de la IA apenas inicia, pues se necesita desarrollar tecnologías paralelas vinculadas al internet de las cosas y el big data. A esto se suma que, en países como México, por ejemplo, en la actualidad "sigue siendo todavía más redituable el trabajo de trabajadores frente al uso y adquisición de tecnologías que todavía son caras en el mercado".Los riesgos de la IASi bien ambos especialistas coinciden en que la IA no provocará despidos masivos, Ernesto Priani advierte que el desarrollo de esta tecnología "se concentra en empresas estadounidenses que se aprovechan de su privilegio de tener la infraestructura y los datos para analizarlos".El mejor ejemplo es Microsoft. Su fundador, Bill Gates, invirtió más de 10.000 millones de dólares en Open AI para el desarrollo del ChatGPT. En una reciente entrevista para Forbes, el multimillonario reconoció que siempre ha estado interesado en la IA, tecnología que consideró será un parteaguas de la computación como lo fue la propia computadora, la interfaz de usuario y el internet.Apenas el 16 de marzo, Microsoft anunció la implementación de IA en productos de Office, lo que permitirá, por ejemplo, dictarle a Word el tipo de texto que se requiere para que lo haga, incluso si necesita información adicional o almacenada en la computadora.Para Priani el mayor riesgo de la IA radica en que, contrario a lo que podría pensare, la tecnología no es neutral, y la actual se alimenta principalmente del algoritmo y los datos que recopila.Esta base con la que actúa la IA marca su conducta, su forma de operar y producir contenido y, tal como se ha visto con Chat GPT, este recurso incluso puede llegar a hacer juicios a partir de ideas racistas o fake news.Este factor puede incidir de manera directa en los resultados y procesos que involucrarán IA, dado que no sólo será capaz de responder a lo pedido, sino que podrá aprender y mejorar los procesos en los que trabaja, pero no de una forma neutra sino directamente por la información con la que cuenta y a partir de las bases creadas por sus desarrolladores.

https://sputniknews.lat/20230318/asi-son-las-familias-del-mundo-hispano-segun-la-inteligencia-artificial-1137018986.html

https://sputniknews.lat/20230309/podria-la-inteligencia-artificial-dejar-sin-trabajo-a-los-periodistas-1136635676.html

https://sputniknews.lat/20230217/chatgpt-la-inteligencia-artificial-que-redacto-el-discurso-de-un-legislador-argentino-y-es-furor-1135884270.html

https://sputniknews.lat/20221110/la-otan-coopera-con-microsoft-en-lucha-contra-ciberataques-a-miembros-del-bloque-y-kiev-1132316916.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Mariano Yberry https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

📱 gadgets, microsoft, inteligencia artificial, chatbot, empresas grandes, mit, tecnología, bill gates, chatgpt