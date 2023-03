https://sputniknews.lat/20230322/la-visita-de-xi-a-moscu-abre-una-nueva-era-en-las-relaciones-ruso-chinas-1137195861.html

La visita de Xi a Moscú abre una nueva era en las relaciones ruso-chinas

La visita de Xi a Moscú abre una nueva era en las relaciones ruso-chinas

MOSCÚ (Sputnik) — La atención pública se centró en la visita del líder chino, Xi Jinping, a Moscú y su reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin. Pese al... 22.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-22T16:52+0000

2023-03-22T16:52+0000

2023-03-22T16:52+0000

internacional

📰 visita de xi jinping a rusia (2023)

china

rusia

asia

vladímir putin

xi jinping

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137195551_0:0:3171:1784_1920x0_80_0_0_85c9a015daafe9727809192c2529f94c.jpg

Xi llegó a Moscú el 20 de marzo en visita de Estado de tres días. El avión del mandatario chino aterrizó en el aeropuerto internacional Vnúkovo-2, reservado para las delegaciones oficiales. Según los datos de Flightradar, más de cien mil personas siguieron el itinerario del avión de Xi. Es el primer viaje de Xi a otro país tras su reelección como jefe de Estado para un tercer mandato. Putin y Xi ya se han reunido 40 veces en los últimos 10 años, algo que evidencia la importancia que conceden a estrechar la relación bilateral de asociación global e interacción estratégica. Agenda nutrida La visita de Xi comenzó con un cara a cara con Putin en el Kremlin, durante una cena informal, que incluía siete platos entre aperitivos, entremeses, sopa, plato principal y postre, y que duró cuatro horas y media. El 21 de marzo, tuvieron lugar otras actividades oficiales de Xi, en particular el encuentro en formato reducido con asesores y ministros, reunión ampliada de las delegaciones, ceremonia de firma de documentos, declaración ante la prensa y cena de Estado. El presidente ruso en su artículo publicado en El Diario del Pueblo antes de la visita del líder chino, a quien llama "amigo", destacó que su visita daría un fuerte impulso a las relaciones de Moscú y Pekín. En los mismos términos se pronunció el propio Xi, quien aseguró que "el avance de las relaciones entre China y Rusia no solo beneficia a los pueblos de los dos países, sino también contribuye de manera importante al progreso del mundo entero". Ucrania, tema clave No cabía duda que el conflicto de Ucrania, y, en particular, el plan chino de paz, sería uno de los temas centrales de las negociaciones de los líderes de Rusia y China. Y así fue. Putin, por su parte, aplaudió la disposición de China a desempeñar un papel constructivo en la solución del conflicto de Ucrania y reiteró que Rusia está abierta a una solución diplomática de la crisis ucraniana. "Creemos que muchas de las disposiciones del plan de paz esbozado por China coinciden con los enfoques de Rusia y pueden servir de base para una solución pacífica, cuando Occidente y Kiev estén dispuestos", indicó el líder ruso. Se trata del plan, presentado a finales de febrero, que contempla 12 planteamientos clave para la solución política de la crisis de Ucrania, a saber: respetar la soberanía de todos los países; abandonar la mentalidad de la Guerra Fría; cesar las hostilidades; reanudar las conversaciones por la paz; resolver la crisis humanitaria; proteger a los civiles y prisioneros de guerra; mantener la seguridad de las centrales nucleares; reducir los riesgos estratégicos; facilitar las exportaciones de cereales; poner fin a las sanciones unilaterales; mantener estables las cadenas industriales y de suministro; y promover la reconstrucción posconflicto. Según Xi, la propuesta de paz de China refleja el conjunto de planteamientos de la comunidad internacional sobre la solución pacífica de la crisis ucraniana. "El documento sirve de un factor constructivo para paliar las consecuencias de la crisis y promover una solución política", subrayó Xi en un artículo que escribió para RIA Novosti y Rossiyskaya Gazeta, en vísperas de su visita a Moscú. Moscú y Pekín instaron también a poner fin a todas las acciones que busquen escalar las tensiones y prolongar las hostilidades en Ucrania, y además, reafirmaron que una guerra nuclear nunca debe desencadenarse. Mientras tanto, el coordinador de comunicaciones especiales del Consejo de Seguridad del Gobierno de EEUU, John Kirby, declaró que la reunión entre Xi y Putin no dio esperanzas de que el conflicto en Ucrania termine pronto. El nivel más alto de la cooperación Ya antes de la visita de Xi a Moscú, varios expertos y altos cargos constataron el alto nivel de las relaciones entre Rusia y China, lo que confirmaron en más de una ocasión los líderes de los dos países durante la visita del líder chino. Los presidentes de Rusia y China suscribieron dos declaraciones conjuntas, una sobre el reforzamiento de la asociación integral y la cooperación estratégica, y otra sobre el desarrollo de la colaboración económica ruso-china en áreas claves hasta 2030. Según declaró Putin, las dos declaraciones "reflejan plenamente la naturaleza especial de las relaciones ruso-chinas, que se encuentran en el más alto nivel de desarrollo de la historia". Moscú también manifestó su disposición de apoyar a las empresas chinas en el tema de la sustitución de las instalaciones de producción de las empresas occidentales que han abandonado Rusia. "Este año se espera que Rusia y China no solo alcancen el volumen comercial de 200.000 millones de dólares que acordamos con nuestros amigos hace unos años, sino que superen esa marca", destacó el líder ruso. Putin afirmó que Rusia está dispuesta a incrementar las entregas del petróleo y gas natural licuado a China, además destacó que hay oportunidades para un aumento significativo de las exportaciones de carne, granos al país asiático. Los dos presidentes coincidieron que las negociaciones fueron un éxito. Según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la visita de Xi a Moscú y sus negociaciones con Putin apuntan a un mayor acercamiento de los dos países. La visita "es una parte de la tendencia" de aproximación y desarrollo de las relaciones entre los dos países, afirmó. El 22 de marzo, el presidente chino completó su visita de Estado a Rusia. Los aviones de Xi y la delegación china despegaron del aeropuerto Vnúkovo de Moscú. El líder chino fue despedido por una guardia de honor, que interpretó los himnos de la República Popular China y la Federación de Rusia.

https://sputniknews.lat/20230322/el-kremlin-califica-de-hostil-la-reaccion-de-occidente-a-la-visita-del-presidente-chino-a-moscu-1137179251.html

https://sputniknews.lat/20230322/la-visita-de-xi-a-rusia-alterara-el-equilibrio-en-occidente-1137184395.html

https://sputniknews.lat/20230321/por-que-muchos-paises-se-abstienen-de-apoyar-a-occidente--1137103561.html

china

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Eugenia Cherviakóva

Eugenia Cherviakóva

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eugenia Cherviakóva

📰 visita de xi jinping a rusia (2023), china, rusia, asia, vladímir putin, xi jinping