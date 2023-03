https://sputniknews.lat/20230321/por-que-muchos-paises-se-abstienen-de-apoyar-a-occidente--1137103561.html

¿Por qué muchos países se abstienen de apoyar a Occidente?

¿Por qué muchos países se abstienen de apoyar a Occidente?

A pesar de las acciones de Occidente durante el conflicto en Ucrania, gran parte del mundo prefiere distanciarse de las políticas de sanciones y no pretende... 21.03.2023

La arrogancia hacia otros países por parte de Occidente, junto con su actitud en el pasado, han desembocado en que muchos países se muestran reacios a seguir la posición de estos Estados en el conflicto de Ucrania, analiza Max Hastings, autor de un artículo de Bloomberg.Le preocupa que, pese a la votación en la Asamblea General de la ONU, hasta ahora, el 85% de la población mundial también no participa en las sanciones antirrusas de Occidente. En busca a la respuesta de este estado de cosas, Hastings recuerda que un diplomático singapurense, Kishore Mahbubani que ocupaba el puesto presidencial del Consejo de Seguridad de la ONU declaró que la mayoría de los habitantes del planeta quiere vivir en un mundo multipolar y no en un mundo dominado por EEUU, Rusia o China. Apuesta por un mundo multipolarLa aspiración al mundo multipolar sin ninguna dominación de algún Estado potente, de acuerdo con el punto de vista del diplomático singapurense, actúa como la razón crucial por la que muchos países se niegan a adherirse a las sanciones occidentales.Los países occidentales no tratan de entender por qué muchos no apoyan a su campaña, señala Hastings. Para demostrar las diferencias en la percepción, el autor saca los datos de una encuesta de YouGov, según los que el 51% de los indios ve a Rusia como un aliado (el 29% la considera un "socio necesario", y solo para el 5% de los encuestados es un adversario). Además, subraya, que el año pasado, la India aumentó sus importaciones de Rusia en un 400%, lo que contrasta con la política de Occidente. Hastings indica que las sanciones estadounidenses contra Irak e Irán, que dispararon los precios de la energía en el subcontinente donde se encuentra la India, incluso hoy influyen en la relación hacia EEUU entre la población indiana. Esto explica, de acuerdo con el autor, la declaración del antiguo embajador de la India en Rusia: "No aceptamos la interpretación occidental del conflicto" ucraniano.Para el autor, es "sorprendente" el número de personas que prefiere la versión de Rusia en torno el conflicto en Ucrania que prueba que el presidente de ese país, Volodímir Zelenski, es "una marioneta de Occidente".Diplomacia fructífera de RusiaAsimismo, Hastings destaca que la diplomacia del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en África, Oriente Medio y varios países de Asia es fructífera. En la conferencia celebrada en Nueva Deli, el público aplaudió a Lavrov, cuando acusó a Occidente de hipocresía y doble rasero.El autor hace hincapié en que después de la visita de Lavrov a Sudáfrica, la ministra de Asuntos Exteriores del país, Naledi Pandor, se congratuló de la "creciente relación económica bilateral" de su país con Moscú. Además, una gran cantidad de los Estados norteafricanos compran petróleo ruso "con entusiasmo", subraya.El otro ejemplo del trabajo de Rusia en la arena internacional está conectado con la investigación del sabotaje en los Nord Stream. Occidente se apresuró a rechazar la información del periodista estadounidense Seymour Hersh cuando afirmó que en los atentados de Nord Stream están implicados los servicios de inteligencia de EEUU, pero los medios de comunicación rusos y chinos exponen esta información "lo más ampliamente posible". Hastings destaca que para la reputación de Kiev, la reciente filtración de la información de inteligencia estadounidense, según la que algunos "simpatizantes de Ucrania" estaban detrás del sabotaje de Nord Stream, fue "aún más desastrosa". Además, el autor recuerda el discurso ante la Asamblea Federal del presidente de Rusia, Vladímir Putin. Durante el acontecimiento, el mandatario condenó las intervenciones militares occidentales en Yugoslavia, Irak, Libia y Siria. "Y una impresionante audiencia extranjera está de acuerdo con él", sostiene Hastings. Como consecuencia, Hastings advierte que Lavrov estaba "inequívocamente en lo cierto" cuando afirmó: "Se forma una nueva realidad: el mundo unipolar se está convirtiendo irrevocablemente en cosa del pasado, está surgiendo un mundo multipolar".Arrogancia de OccidenteHastings escribe que el caso no es que mucha gente quiere vivir en Rusia o China, pero tampoco quieren que sus países estén controlados por EEUU, que consideran también despótico. En el pasado hay muchos ejemplos de la arrogancia en la relación de ese país y sus funcionarios hacia otros.Reconoce que los embajadores estadounidenses en Cuba se comportaron "con descarada arrogancia" antes la llegada al poder de Fidel Castro en 1959, que puso al fin el régimen de Fulgencio Batista, quien gobernaba en interés de EEUU, no del pueblo de Cuba, sin ocultarlo. El otro ejemplo prominente es el apoyo de EEUU y el Reino Unido al régimen del apartheid en Sudáfrica que procedía durante décadas. Sus intentos de exportar la democracia por la fuerza —sobre todo en Irak— "han resultado contraproducentes, reviviendo recuerdos de la era colonialista".

