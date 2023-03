https://sputniknews.lat/20230324/amlo-le-contesta-a-blinken-es-falso-que-los-carteles-dominen-parte-de-mexico-1137193998.html

AMLO le contesta a Blinken: es falso que los cárteles dominen parte de México

AMLO le contesta a Blinken: es falso que los cárteles dominen parte de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que no hay partes del país dominadas por el narcotráfico, como lo aseguró el secretario de Estado... 24.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-24T15:15+0000

2023-03-24T15:15+0000

2023-03-24T15:15+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

eeuu

carteles

terrorismo

antony j. blinken

drogas

narcotráfico

guerra contra el narcotráfico en méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137190584_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_05e7f4215681cce1d02ccc59dc2c4c94.jpg

Esta semana, Blinken dijo que se considera la opción de nombrar a estos grupos mexicanos como células terroristas. Durante una comparecencia en el Senado estadounidense, el funcionario fue cuestionado sobre el tema de los cárteles en México. Aseveró que hay partes del país latinoamericano que están controladas por el narcotráfico.El mandatario mexicano agregó que si los cárteles de la droga tuvieran poder en el país latinoamericano, no hubieran avanzado en el tema del asesinato de los sacerdotes Cerocahui, en el municipio Urique de la sierra de Chihuahua. "Si dominara el narco, no se hubiese hecho nada para enfrentar a quienes participaron en el asesinato de los sacerdotes. No hay ningún lugar donde no haya presencia de la autoridad. Puedo decirle al señor Bliken que, creo que lo sabe, que constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos en Sinaloa, en Sonora, en todos lados", aseguró.La controversia con EEUUA inicios de marzo, los legisladores republicanos Lindsey Graham y John Kennedy anunciaron que presentarán un proyecto de ley para declarar a los cárteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).Según los políticos, el objetivo de esta propuesta es desarrollar más mecanismos contra estos grupos criminales como autorizar que el Ejército de EEUU pueda combatirlos, incluso en territorio mexicano. Además, apuntaron que las medidas son necesarias y urgentes debido a un incremento significativo de las muertes vinculadas a sobredosis de fentanilo, que en 2021 le quitó la vida a unos 71.000 estadounidenses, de acuerdo con cifras del Gobierno de Estados Unidos.Esto ha generado diversas confrontaciones entre los legisladores estadounidenses y el Gobierno encabezado por López Obrador, mismo que ha contestado no solo en el discurso sino en los hechos.Por ejemplo, el 13 de marzo, el canciller, Marcelo Ebrard, viajó a Estados Unidos para reunirse con los cónsules mexicanos en ese país como parte de una campaña informativa sobre las acciones del mandatario mexicano en contra del crimen organizado y que se usará como una forma para evitar que las propuestas republicanas prosperen.Dos días después, López Obrador sugirió la sustitución del fentanilo empleado con fines médicos por otras sustancias. Para lograr este propósito, anunció que consultaría a especialistas y científicos del país.El mandatario mexicano indicó que informará próximamente si es viable este proyecto y, en caso de que así sea, pedirá que también lo hagan en Estados Unidos."Esto con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando, va a seguir siendo combatido", expuso en su conferencia de prensa.

https://sputniknews.lat/20230322/es-realmente-viable-que-eeuu-catalogue-como-terrorismo-al-crimen-organizado-en-mexico-1137201784.html

https://sputniknews.lat/20230314/fentanilo-armas-y-secuestro-de-estadounidenses-los-temas-que-ebrard-y-blinken-abordaron-en-llamada-1136840863.html

https://sputniknews.lat/20230322/fentanilo-por-que-es-altamente-adictivo-y-amlo-propone-sustituirlo-en-el-sector-salud-1137152847.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, andrés manuel lópez obrador, eeuu, carteles, terrorismo, antony j. blinken, drogas, narcotráfico, guerra contra el narcotráfico en méxico