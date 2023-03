Un alto cargo de seguridad ruso tilda a EEUU de "campeón" en número de guerras libradas en el mundo

https://sputniknews.lat/20230327/patrushev-califica-a-eeuu-de-campeon-en-numero-de-guerras-libradas-en-el-mundo--1137368088.html

"Si EEUU decide realmente avanzar hacia la democracia y dejar de humillar a sus aliados vasallos, le daríamos la bienvenida", añadió el secretario del Consejo de Seguridad antes de la segunda Cumbre por la Democracia iniciada por Estados Unidos.La primera Cumbre por la Democracia, también encabezada por el país norteamericano, se celebró en diciembre de 2021. La segunda cumbre está prevista del 28 al 30 de marzo.En cuanto a la agenda de la Cumbre, según Pátrushev, será otra reunión a favor de un orden mundial cuyo centro debe ser siempre Estados Unidos, otros países están obligados a declarar que el mundo debe vivir bajo sus reglas.Washington no hará más que burlarse de los países cuya soberanía y democracia Washington ha pisoteado, denunció Pátrushev."Estados Unidos expresará acusaciones deliberadamente falsas de crímenes de guerra y corrupción, pero, como de costumbre, hará la vista gorda ante los verdaderos actos de genocidio y fraude financiero perpetrados con la aprobación de la Casa Blanca".La democracia es "una hermosa fachada"La principal misión de Washington ahora es engañar a su propia población en una crisis sistémica en la que se ha encontrado el propio EEUU.En particular, se refirió al ejemplo del expresidente estadounidense, Donald Trump, que no puede expresarse en las redes sociales y en la prensa sobre temas de interés público debido a restricciones contra él."Los medios son los portavoces de las mayores empresas y grupos de élite", añadió.La política estadounidense está determinada por las corporaciones, que siembran la tensión en el mundo para obtener beneficios multimillonarios, afirmó el secretario del Consejo de Seguridad.Según él, el proceso político en Estados Unidos se ha convertido en un enfrentamiento de corporaciones que colocan a su gente en puestos clave de poder."También moldean la política exterior, tratan de mantener el dominio internacional, crean focos de tensión en todo el mundo por sus ganancias multimillonarias en diversos contratos, cuya transparencia imaginaria controlan ellos mismos", añadió Pátrushev.

