Sánchez sustituye a la ministra de Salud en medio de la crisis sanitaria que azota "aquí y ahora"

Sánchez sustituye a la ministra de Salud en medio de la crisis sanitaria que azota "aquí y ahora"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la sustitución de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y nombró a José Manuel Miñones como nuevo...

Pedro Sánchez aprovechó la ocasión para anunciar también al nuevo ministro de Industria y Comercio, Héctor Gómez."España necesita más médicos"El país ibérico vive una crisis sanitaria durante los últimos meses. España sufre una falta de recursos humanos en el sector y las huelgas programadas por el personal sanitario en al menos seis regiones diferentes han sido las causas del aumento del tiempo de espera para ver a un médico, que ahora es de 8,8 días de media. Las regiones con mayores tiempos de espera son Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde el plazo medio supera los 10 días. Esto impulsa cada vez más a los ciudadanos a acudir a la medicina privada.España necesita más médicos, especialmente en atención primaria, declaró el líder del Partido Popular del país, Alberto Núñez Feijóo, al comentar las recientas protestas en el país, durante su presentación del programa para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo."Defendemos la sanidad. ¿Cómo no vamos a defender la sanidad si la gestionamos mejor?", expresó Feijóo.De la misma manera, el político subrayó que es necesaria "una mejor financiación de la sanidad pública porque más del 40% del presupuesto de una comunidad se dirige a la financiación de la sanidad pública".El 16 de marzo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso firmó con el sindicato Amyts el acuerdo laboral para resolver un conflicto sanitario en la región de Madrid. Así, la presidenta autonómica aplacó la problemática a golpe de talón, con una subida salarial de hasta 1.150 euros al mes para los médicos y pediatras de atención primaria. Además, el pacto alivia parte de la sobrecarga asistencial que padecían los sanitarios con menos pacientes en sus agendas e incluye varios complementos retributivos que elevan la potencial subida por encima de los 1.000 euros. Ahora se va a pagar un plus fijo de 450 euros mensuales para todos los facultativos de atención primaria.OMS: la crisis del personal de la sanidad "ya no es una amenaza inminente, está aquí y ahora"Las malas condiciones laborales y salariales, el cansancio y el estrés han generado una crisis en el sistema sanitario que es urgente atajar ya, declaró el director europeo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, durante una reunión celebrada en la capital rumana de Bucarest el pasado 22 de marzo.Subrayó que la crisis del personal que trabaja en la sanidad en Europa "ya no es una amenaza inminente, está aquí y ahora".En ese encuentro, en el que participaron 49 países, entre ellos España, fue aprobada una declaración que recuerda que la pandemia de COVID-19 dejó clara "la fragilidad de los sistemas sanitarios y la importancia de contar con un personal sanitario sólido y resistente".El documento destaca que en 2022 hubo una serie de huelgas en Europa en las que los empleados de la salud denunciaron sus difíciles condiciones de trabajo, los sueldos bajos, así como la falta de recursos."La salud y el bienestar de nuestras sociedades están en juego, simplemente no hay tiempo que perder", afirmó Kluge en un comunicado.Uno de los problemas que requieren una solución urgente es que, según algunas estimaciones, el 40% de los trabajadores de salud europeos se jubilarán en los próximos diez años. De acuerdo con el documento, el sistema afronta un "colapso inminente" en áreas claves si no se toman medidas urgentes para enfrentar estos retos.

