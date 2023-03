https://sputniknews.lat/20230330/reforma-sanitaria-la-manzana-de-la-discordia-entre-petro-y-el-partido-liberal-1137490095.html

Reforma sanitaria, la manzana de la discordia entre Petro y el Partido Liberal

El Gobierno colombiano tiene dificultades para generar consensos dentro de su coalición sobre la reforma en materia de salud, que ya no es respaldada por el Partido Liberal. En diálogo con Sputnik, el politólogo colombiano Carlos Medina aseguró que "el partido liberal vive rompiendo la coalición por cualquier tipo de justificación".El expresidente colombiano y líder del Partido Liberal César Gaviria (1990-1994) retiró el apoyo a la reforma de salud bajo el criterio de que las contribuciones que realizó su partido no fueron consideradas en un borrador del proyecto.Según el exmandatario, el texto presentado por el actual ejecutivo no incluyó los ajustes que habían sido previamente discutidos por los miembros de la coalición que respalda la gestión de Petro.El punto más conflictivo es el rol de las entidades promotoras de salud (EPS). Los liberales pretendían que las entidades conservaran sus funciones administrativas y apostaban a una reforma que se asemejara más a un fortalecimiento del sistema de salud actual que a realizar cambios estructurales.En diálogo con Sputnik, el también exdirector del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) señaló que desde el inicio de la Administración de Petro "ha existido una tensión permanente entre el Gobierno y el Partido Liberal".El experto reiteró también que el Partido Liberal, el más antiguo de Colombia y, por tanto, una de las formaciones políticas más tradicionales del país, arremete contra los acuerdos bajo cualquier pretexto.A entender del analista, el Pacto Histórico tiene una coalición mayoritaria, aunque "supremamente frágil", ya que entre sus partidos miembros "se juegan tensiones que impactarán en las posibilidades de Petro de impulsar reformas". Las diferencias no afectan solamente a la reforma sanitaria, sino también a la pensional, la laboral y una reforma rural, que "constituyen la base fundamental de las políticas del cambio" que impulsa el Gobierno colombiano, estimó Medina.Para Medina Gallego, el Gobierno de Petro "no puede contar" con la coalición actual, en la que intervienen el Partido Conservador, el Partido de la U y el Partido Liberal, porque pese a estar en el ejecutivo, cuando en el legislativo hay que tomar decisiones toman distancia.¿Qué pasará con la reforma sin el apoyo del Partido Liberal?El partido político liderado por Gaviria es el que posee el mayor número de escaños de la Cámara de Representantes, con 32 de los 187 puestos. A su vez, en el Senado 13 de los 108 curules pertenecen a la agrupación política.Medina Gallego aventuró que Petro podría seguir adelante con su reforma sanitaria incluso sin el apoyo del Partido Liberal, aunque para eso sería imprescindible contar con el visto bueno del resto de los integrantes de la coalición. El problema radica en que, advirtió el especialista, "no existe en esa coalición una vocación de compromiso fundamental para poder impulsar esos cambios".Por el contrario, el experto aclaró que tampoco es posible predecir si todos los integrantes del liberalismo se alinearán con la decisión de Gaviria. En ese sentido, pronosticó que, en vísperas de las elecciones regionales que se celebrarán en octubre, "algunos progresistas del Partido Liberal buscarán acompañar al Gobierno durante los dos próximos años".En cualquier caso, el politólogo advirtió sobre el desafío que el paso por el Congreso representa para los proyectos de Petro, ya que sus iniciativas suelen sufrir recortes y "no terminan cumpliendo las expectativas" iniciales. "El potencial de la reforma en términos legislativos se disminuye en los debates del Congreso", advirtió.En un comunicado, el Partido Liberal indicó que ha intentado no limitar la participación del sector privado en la salud, además de preservar la libertad de elección de las personas dentro del sistema, de forma de que los usuarios del sistema de salud puedan seguir optando por las EPS.Para Medina Gallego, la opción de reforma defendida por los liberales es "blanda" para un "sistema que ha privatizado la salud, los fondos de pensiones, que ha puesto los ahorros de los trabajadores al servicio del sistema financiero y empresarial".

