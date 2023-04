https://sputniknews.lat/20230401/como-funciona-la-presidencia-rotatoria-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-y-quien-busca-su-cambio-1137588448.html

¿Cómo funciona la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y quién busca su cambio?

¿Cómo funciona la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y quién busca su cambio?

Rusia tiene agendado asumir la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este sábado 1 de abril, en medio...

El Consejo de Seguridad de la ONU se compone de 15 miembros, cinco de los cuales son permanentes y cuentan con poder de veto: Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Los otros 10 integrantes son elegidos por la Asamblea General del organismo, cinco de los cuales perderán su incorporación este 2023 y la otra mitad hasta 2024. En la actualidad, los integrantes no permanentes de la plataforma son Albania, Brasil, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Ghana, Japón, Mozambique, Malta y Suiza. ¿Cuál es la función del Consejo de Seguridad de la ONU? De acuerdo con información publicada en el sitio web de las Naciones Unidas, este Consejo "tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales". A su vez, el órgano "toma la iniciativa en la determinación de la existencia de una amenaza a la paz o un acto de agresión" y, tal como lo determina la Carta del organismo, los Estados miembros "están obligados a cumplir con las decisiones del Consejo". ¿Cómo se cumple la presidencia rotatoria? La presidencia del Consejo rota mensualmente entre sus miembros conforme al orden alfabético en inglés de los nombres de los Estados participantes. La presidencia ha estado rotando desde el establecimiento del organismo en 1946 y se considera que el presidente del Consejo de Seguridad es el portavoz de las Naciones Unidas. En ese sentido, la nación que preside es responsable de coordinar las acciones del Consejo, formar una agenda y decidir disputas políticas, a veces actuando como diplomático o intermediario entre grupos en conflicto. Además, el presidente del organismo está autorizado a apelar a las partes en conflicto para pedirles "ejercer moderación". ¿De qué va la reforma al Consejo? La medida abarca, al menos, cinco cuestiones clave: No obstante, cualquier reforma de este tipo requiere tres cosas: el acuerdo de por lo menos dos tercios de los Estados miembros de la ONU en una votación en la Asamblea general y la ratificación mínima de dos tercios de los Estados miembros. Finalmente, todos los miembros permanentes deben estar de acuerdo. La postura de Rusia En su discurso del año pasado en la Asamblea General, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó el apoyo de Washington para incrementar el número de representantes permanentes en el Consejo de Seguridad. El mandatario estadounidense hizo un llamado para aceptar el ingreso de países de África, América Latina y el Caribe y de "aquellas naciones que [Estados Unidos] ha apoyado durante mucho tiempo", incluidas Alemania, Brasil, la India y Japón. Biden insistió en la necesidad que tiene el Consejo de convertirse en una "estructura más inclusiva", capaz de abordar los desafíos de la actualidad. Al respecto, la cancillería rusa calificó las propuestas de Biden como "encomiables" y recordó que Moscú "ha estado durante mucho tiempo a favor de ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU". En ese entonces, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, subrayó que Moscú cree que "hay candidatos que son bastante dignos de convertirse en miembros permanentes del Consejo". Algo de lo que hizo eco el exsecretario general adjunto de la ONU, Sergei Ordzhonikidze, quien declaró a Sputnik que, en lo que respecta a la expansión del Consejo, Moscú parte de la suposición de que "el mundo ha cambiado". ¿Cuáles son las preocupaciones de Rusia? Ahora bien, cada miembro del Consejo tiene un voto y las decisiones se toman por voto afirmativo de, al menos, nueves de los 15 miembros que lo conforman. Cuando se trata de cuestiones de fondo se requiere que, además de los nueve votos afirmativos, no exista ningún voto de los cinco miembros permanentes en contra. A esta regla de unanimidad de las grandes potencias se le conoce como derecho de veto. En esta situación, si uno de los miembros permanentes no está de acuerdo con una decisión, puede emitir un voto negativo, lo que significa que "veta" o bloquea la decisión. Todos los miembros permanentes han ejercido su poder de veto en alguna ocasión. Si un miembro permanente no apoya una decisión pero no quiere bloquearla, puede abstenerse en la votación. Dicho lo anterior, en 2022 el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que el veto de los miembros permanentes debería limitarse "en relación con los crímenes masivos". Para Ordzhonikidze, sin embargo, el veto es "la piedra angular de las actividades tanto del Consejo de Seguridad como de todo Estados Unidos, un proceso que tiene como objetivo apoyar las medidas de seguridad internacional". Así, aseguró que Occidente tiene la idea de limitar el derecho de veto y señaló que "quieren hacer del Consejo un instrumento obediente a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), un organismo que legitimaría las decisiones que se toman en primer lugar por Washington y las estructuras de la OTAN". La cuestión del derecho de veto en el Consejo ha sido ampliamente discutida porque se considera como una práctica que vulnera la democracia al interior de este órgano. Dentro de los planteamientos de reforma de la ONU se ha estudiado la posibilidad de eliminar el derecho de veto, aunque no se ha llegado a ningún consenso.

