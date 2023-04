España en clave electoral: la izquierda cobra forma de mujer, el evangelismo se cuela en la derecha

https://sputniknews.lat/20230405/espana-en-clave-electoral-la-izquierda-cobra-forma-de-mujer-el-evangelismo-se-cuela-en-la-derecha-1137753276.html

El país ibérico afronta los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo, como un gran ensayo en las urnas antes de las elecciones generales de finales de año. Entre las habituales tensiones en el Gobierno de coalición y las nuevas estrategias de captación de voto de la derecha, como importadas del Brasil de Bolsonaro, el lanzamiento de la candidatura de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (UP), a la presidencia del Gobierno bajo el nuevo proyecto de Sumar, marca el inicio de una contienda electoral en dos actos.La iniciativa liderada por Díaz trata de englobar a todas las formaciones de izquierda del país, aunar lo que se conoce como "el espacio político a la izquierda del PSOE". "Sumar se presenta como el movimiento político capaz de desbordar los límites electorales que Podemos había alcanzado, tras la crisis y recomposición del sistema de partidos. Pero a nadie se le escapa ya que el intento de desborde es, sobre todo, un esfuerzo por desmontar la acumulación de fuerzas de Podemos en torno a las instituciones", declara a Sputnik el politólogo Víctor Prieto.El proyecto puede conjurar la vocación abstencionista de parte del electorado de izquierdas, temeroso de un triunfo en las elecciones generales del PP y de la fortaleza de la formación ultraderechista Vox. Esto y la preocupación por la situación social y la precariedad, es la "gran baza" de Sumar para presentarse y decir "nosotros somos lo que necesita el PSOE para hacer un poco de política de izquierda", declaró al medio Debate Directo Pedro García Bilbao, politólogo y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que asegura que el PSOE podrá "subcontratar" con Yolanda Díaz la parte de política social que los socialistas "estén dispuestos a conceder".PSOE y Podemos pelean de fondoLa puesta en escena del proyecto de Sumar quedó ensombrecida por la ausencia de Podemos, el principal partido de ese espectro ideológico. Se aducen diferencias de forma y divergencias en cuanto a la confección de las listas para justificar la falta de un acuerdo por el que el partido morado finalmente se integre en la nueva estructura.En una entrevista concedida el 3 de abril al diario El País, Díaz afirmó que "en absoluto" sería un fracaso si Podemos finalmente no participara de la coalición. Tal afirmación de algún modo refuerza las tesis de quienes piensan que, en realidad, Díaz no quiere la presencia de Podemos en Sumar. Las declaraciones de varios ministros y cabezas visibles del PSOE en favor del proyecto y señalando su conveniencia, pueden interpretarse como una prueba de que Díaz prefiere un Sumar sin Podemos para luego tener más fácil llegar a acuerdos con el PSOE en un hipotético próximo Gobierno de coalición."Sumar es la muleta que necesita el PSOE para formar Gobierno, el complemento para movilizar al electorado de izquierda", afirma Pedro G. Bilbao, a quien Sumar le parece "un completo fraude" sin capacidad transformadora y asegura que Pedro Sánchez está "encantado" con Yolanda Díaz, al no representar "ningún problema" para los intereses del PSOE. "Yolanda le ha salvado la cara al PSOE, que vuelve a ser el centro necesario para ganar las elecciones y tiene un báculo a su izquierda que puede sumar a un electorado que igual no iba a participar", zanja este politólogo.El marco electoral próximoLa pugna que se dirime entre Podemos y Sumar con el PSOE de fondo, acontece con las elecciones autonómicas y municipales de mayo de fondo, donde en algunos territorios, como Madrid, la contienda se libra en clave nacional. No en vano, la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha llegado a manifestar "no tener rivales" y "solo competir" con Pedro Sánchez, no con sus contendientes autonómicos.En este contexto, Víctor Prieto opina que "saber medir los tiempos" será lo que marque la diferencia. "Pero es evidente que si hay alguien a quien pueda interesarle un debilitamiento electoral de Podemos en las elecciones de mayo, esa es Yolanda Díaz, por lo que los incentivos para llegar a un acuerdo son ahora pocos o ninguno"."No deja de ser paradójico que el carácter cesarista del propio Podemos sea ahora, con la entronización de Díaz desde la vicepresidencia, lo que amenace con arrebatarle la hegemonía a la izquierda del PSOE", recuerda Prieto.A por el caladero latinoamericanoBajo el nombre de Europa es hispana, el opositor Partido Popular organizó el 25 de marzo un acto al que asistió una nutrida representación de la comunidad latinoamericana en Madrid. La novedad radicó en la intervención de Yadira Maestre, predicadora de la Iglesia evangélica Cristo Viene de la capital, quien convirtió su atril en una especie de púlpito desde donde pronunciar un discurso con tintes religiosos."Señor, pedimos, Padre celestial, que cada día el amor halle en el corazón de este partido. Desde el número uno, nuestro señor Feijóo, hasta nuestro querido alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Y creemos, Dios mío, que tú eres el Dios todopoderoso, aleluya, para que se siga expandiendo tu palabra", rogó Yadira Maestre en presencia del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.El tipo de acto recordó a los celebrados en Brasil durante la campaña que elevó a Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, donde la comunidad evangélica es muy grande (un tercio de la población). En España, el porcentaje de ciudadanos que profesan tal confesión apenas supera el 2%, pero hay 4.322 iglesias de este culto, que cunde especialmente entre la población de origen latinoamericano y rumano. Es decir, es un culto extendido entre la mayor parte de la inmigración en la región de Madrid (la latinoamericana supone el 60% del total). De ahí el interés del PP en unir a las iglesias evangélicas en torno a su programa y proyecto."El acercamiento del PP a la Iglesia evangélica debemos enmarcarlo en una dinámica global de consolidación de este tipo de actores en sociedades expuestas a una grave crisis de ciudadanía", señala Victor Prieto.De espíritu muy conservador, las creencias de los evangélicos chocan en principio con derechos ya aprobados por ley en España, como el del aborto y los de la igualdad de género. En círculos políticos estiman preocupante la aparición de un componente ultrarreligioso que, como sucede en Brasil, pueda marcar la agenda política del país. "El PP dirige su mirada a estos actores como replicando la estrategia digital de segmentación de discursos", concluye Prieto.

