Brasil hizo bien en recibir a Lavrov y "no complacer" a EEUU

El 17 de abril, los ministros de Exteriores de Brasil y Rusia se reunieron en el Palacio de Itamaraty para discutir asuntos bilaterales y temas apremiantes de la política internacional, como el conflicto en Ucrania. El encuentro se realizó como parte de la visita de Lavrov a América Latina, donde el primer destino era el territorio brasileño.Los cancilleres confirmaron que el conflicto entre Rusia y Ucrania estaba en la agenda de la reunión. Los diplomáticos debatieron no solo el contexto que condujo a esta disputa, sino también la propuesta brasileña de iniciar negociaciones diplomáticas."Hoy hablamos sobre el contexto que se debe tomar en cuenta para resolver este problema, no de manera apresurada, sino con base en negociaciones a largo plazo (…) que consideren los intereses de seguridad de todos los países sin excepción", indicó Lavrov.El diplomático ruso declaró que Moscú está interesada en poner fin al conflicto lo antes posible y reafirmó la necesidad de evitar que Ucrania sea utilizada para amenazar la seguridad nacional rusa.Según Lavrov, "nuestros colegas occidentales están librando una dura lucha para mantener su postura dominante en los asuntos internacionales (...) y esto ha dado impulso a la situación actual de las relaciones entre Rusia y la OTAN, la Unión Europea, e incluso, sobre el proceso en Ucrania". El canciller ruso agradeció a Brasil por comprender "la génesis de esta situación" y por sus esfuerzos para contribuir a la solución del conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, reiteró la posición de su país con relación al conflicto y pidió un cese al fuego.Itamaraty también recibió del diplomático ruso la garantía de apoyo a la candidatura de Brasil para un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).El mensaje de EEUULa cobertura de los principales medios brasileños sobre la visita de Lavrov se llenó de declaraciones anónimas de diplomáticos estadounidenses, insatisfechos con la disposición de Brasil de recibir al jefe de la diplomacia rusa.Para el especialista en Rusia del Núcleo de Evaluación de Coyuntura Avanzada (NAC) de la Escuela de Guerra Naval, Persio Gloria de Paula, Brasil hizo bien en recibir a Lavrov.Según el especialista, es "inadecuado acusar a Brasil de alinearse con China y Rusia", ya que la posición brasileña frente al conflicto ucraniano es "coherente, neutral y soberana". "Ceder nuestra autonomía en la formulación de la política exterior a las presiones internacionales iría en contra de nuestros intereses", afirmó Gloria de Paula.El experto cree que los esfuerzos del Gobierno brasileño por negociar la paz a través de un grupo de países "con una notoria presencia en el sur global [...] aparentemente desagradaron a Estados Unidos"."Caer en la retórica de la Guerra Fría 2.0, en una supuesta lucha de 'democracias' contra 'autocracias', de carácter puramente ideológico, no sirve a los intereses nacionales y podría perjudicar la autonomía y soberanía brasileña en el escenario internacional", consideró el analista. Gloria de Paula también recordó la reciente visita del asesor internacional de Lula, Celso Amorim, a Moscú, "lo que indica la relevancia que Rusia tiene para Brasil y para sectores de la economía brasileña". Rusia también da muestras de priorizar sus relaciones con Brasil, ya que Celso Amorim fue recibido no solo por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, sino también por el presidente VladÍmir Putin. Durante la conferencia de prensa de los cancilleres, el brasileño Mauro Vieira anunció una invitación del mandatario ruso para que Lula visite Moscú. "Lavrov dio a conocer la invitación del presidente Putin al presidente Lula da Silva para organizar una visita oficial a Rusia", anunció Vieira. "Trabajaremos para definir una fecha conveniente para ambas partes". Después de la reunión con Mauro Vieira en Itamaraty, Lavrov fue a un almuerzo de trabajo con diplomáticos brasileños y rusos. Luego acudirá al Palacio del Planalto para reunirse con el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva.

